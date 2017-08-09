В Сети появилось видео выступления Лолиты на фестивале «Жара»

Музыкальный фестиваль «Жара», состоявшийся в Баку в последние выходные июля, надолго запомнится зрителям. Одним из самых ярких моментов фестиваля стало выступление Лолиты Милявской. Певица выбрала для сцены нелепый наряд из накидки, прозрачного комбинезона с орнаментом в античном стиле и черного боди под ним. Аутфит Милявской быстро превратился в Интернет-мем, а певицу сравнили c всадником Апокалипсиса, птеродактилем и Чужим из фильмов Ридли Скотта и назвали ее Бейонсе, которую мы заслужили.

Несмотря на шквал критики, обрушившейся на певицу после окончания фестиваля, в комментариях к фрагменту записи в Instagram можно обнаружить массу восторгов: «Вот это заряд энергии)))Лолита ты супер», «Лолита красотка молодец так держать...без комплексов», «Она превосходно выступила,да и пусть все говорят,что как так можно? Она одна такая», «Вы ужасно красивая женщина», «☝Этого Человека невозможно не любить!!! 😍даже просмотры в инстаграмм наполняют энергетикой и позитивом», «Ваууууу вы просто бомба кайфую с вас», «Вы органичная! Без перебора и пошлости. Любуюсь внутренней свободе)», «Лолиточка, вы просто буря энергии... Вашей внутренней свободе и искренности можно только позавидовать.... Спасибо за ваше творчество», «Обожаю!💖 Наша самая-самая!💖 Платье ОЧЕНЬ красивое! Лолита красотка!»