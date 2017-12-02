48-летний Авраам Руссо хочет вернуться к 35-летней Мореле Фердман.

В октябре мир шоу-бизнеса потрясло заявление известного певца Авраама Руссо. Мужчина заявил, что решил расстаться с красавицей-женой после 12 лет брака.

Потрясена была и сама супруга музыканта, Морела Фридман. Мать двух его дочерей, Эмануэллы и Авемарии, узнала о намерениях Руссо из телеэфира. Позже она поделилась с журналистами рассказом об изнанке жизни с звездой.

Сегодня в студии программы «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым артист объявил, что настоящей причиной его желания развестись стал сложный характер жены. На детекторе лжи выяснилось, что певец неоднократно изменял супруге, но тем не менее все еще любит ее и готов приехать к жене в Америку, забыть все плохое и помириться.

Морела, в свою очередь, прощать мужу измены не готова и не намерена. Ее уже давно не устраивает поведение Руссо: женщина предполагает, что друг вовлек его в секту. Авраам все отрицает: «Мы собираемся, молимся. То, что она рассказывает… Угомонись и — оставайся на своем месте», — отрезал он.

Фото: instagram