Авербух забрал Арзамасову с младшим сыном из роддома: трогательное видео

Призер Олимпийских игр и режиссер-постановщик ледовых шоу Илья Авербух наконец-то может насладиться радостью отцовства. Вскоре после недавних родов его супруги, актрисы Елизаветы Арзамасовой он был вынужден улететь В Нижний Новгород, где ставил шоу к юбилею города. Но теперь 47-летний Авербух вернулся и забрал жену из роддома. Сопровождал его давно подружившийся с новой женой отца сын от первого брака Мартин.

26-летняя Елизавета Арзамасова, впервые ставшая мамой, поделилась трогательными кадрами в соцсетях. Прибывший на выписку последним (судя по количеству ожидающих в холле родственников), Илья Авербух преподнес супруге огромный букет, а затем бережно взял на руки младенца.