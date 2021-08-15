«Получился богатырь»: счастливый Авербух рассказал о новорожденном сыне

Ставший накануне отцом во второй раз фигурист Илья Авербух уже оставил и жену, и ребенка. 47-летний спортсмен, давно переквалифицировавшийся в режиссеры-постановщики ледовых шоу репетирует с артистами гала-шоу в Нижнем Новгороде. Но, по его словам, постоянно созванивается с супругой Елизаветой Арзамасовой. И с удовоьствием делится с журналистами рассказами об их сыне.

«У нас получился настоящий богатырь!» — заявил Илья Авербух в интервью изданию StarHit. Он рассказал, что мальчик родился весом 3800 граммов, а его рост составил целых 53 сантиметра.

Спортсмен добавил, что пока ни он, ни Лиза не пришли к согласию насчет имени для первенца, этот вопрос они еще обсуждают. Илья Авербух также отметил, что роды прошли благополучно, и его жена чувствует себя хорошо.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова рассказали о том, что станут родителями, в апреле этого года. А поженилась пара в декабре 2020-го. Этому предшествовал долгий роман, который стал известен общественности лишь год назад. Тогда папарацци поймали Авербуха и Арзамасову на свидании в кафе: влюбленные беседовали, нежно держась за руки.