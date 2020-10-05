Кристина Асмус в сияющем комбезе публично поблагодарила Гарика Харламова

Напомним, что Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым в конце июня. 32-летняя актриса Кристина Асмус и 39-летний юморист Гарик Харламов решили расстаться спустя 8 лет брака. Кристина призналась, что процесс развода для нее проходит непросто с точки зрения эмоций и попросила фанатов и журналистов отнестись к ситуации с пониманием, предупредив, что комментировать ситуацию и давать интервью в ближайшее время не намерена.

К слову, недавно мы писали, как Кристина Асмус рассказала интересные факты о себе. В своем новом посте Кристина Асмус поделилась с подписчиками личной информацией — интересными фактами о ее жизни.

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