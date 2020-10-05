Кристина Асмус в сияющем комбезе публично поблагодарила Гарика Харламова
Фото: @asmuskristina / Instagram
Кристина Асмус опубликовала новую серию фотографий, на которых она предстала в необычных образах. Актриса примерила полупрозрачный сияющий комбез, к которому стилисты сделали эффектную «инопланетную» укладку с множеством тонких кос и макияж с акцентом на помаде сливового оттенка. В кадре Кристина позировала на лестнице актерского трейлера. Под снимком актриса написала: «На этих съемках я поняла, что даже не представляла до этого, что такое трудно...Но когда тебя окружают потрясающие и сумасшедшие люди, профессиональны и мега фанаты своего дела, не страшно вообще ничего!!».
Поздравляю @garikkharlamov и всех причастных с премьерой!!,
— написала Кристина Асмус.
Фолловеров удивил не только образ актрисы, но и публичное обращение к экс-супругу Гарик Харламову: «Потрясающая!», «Кристина, у Вас такие красивые костюмы) Вы такая в них утонченная», «Оооо, красотка», «Костюм бомба!», «Само очарование и красоты», «Хорошеете на глазах», «Невероятная», «Ну ничего себе», «Кристина ты лучшая», «Клевенько выглядишь, Кристина!», «Образ потрясающий у вас», «Кристина, большая умничка. Поддерживаете Гарика, молодчинка», «Красавица России», «Люблю вас».
Напомним, что Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым в конце июня. 32-летняя актриса Кристина Асмус и 39-летний юморист Гарик Харламов решили расстаться спустя 8 лет брака. Кристина призналась, что процесс развода для нее проходит непросто с точки зрения эмоций и попросила фанатов и журналистов отнестись к ситуации с пониманием, предупредив, что комментировать ситуацию и давать интервью в ближайшее время не намерена.
К слову, недавно мы писали, как Кристина Асмус рассказала интересные факты о себе. В своем новом посте Кристина Асмус поделилась с подписчиками личной информацией — интересными фактами о ее жизни.
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Фото и видео: @asmuskristina / Instagram
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