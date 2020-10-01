«На левой ноге у меня шрам»: Кристина Асмус рассказала интересные факты о себе
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
В своем новом посте Кристина Асмус поделилась с подписчиками личной информацией – интересными фактами о ее жизни.
«Я знаю, вы ждали!», – подписала пост Кристина.
Она рассказала, что после института многие из ее преподавателей стали ее близкими друзьями. Тем не менее, она все равно называет их на вы.
Несмотря на диету, Кристина обожает конфетки – по ее заверениям, в сумках у нее много фантиков из-под жевательных и сосательных конфет.
Рассказала она и о личных неудачах. Например, на левой ноге у девушки есть шрам – от отпаривателя. Виновата лень – актриса решили привести джинсы в порядок прямо на ноге.
В бытовой жизни у Кристины творится небольшой беспорядок – на компьютере у нее открыто множество вкладок, но зато она постоянно что-то записывает, а в важные дни иногда просыпается за пару минут до будильника.
Кристина – консерватор и терпеть не может анимированные смайлы в Telegram. Настолько, что меняет те, которые вырастают и оживают на другие, поспокойнее.
А еще она очень вежливая – когда на дороге ее пропускают, она всегда говорит «спасибо».
Подписчики Кристины по достоинству оценили ее откровенность и признались в похожих деяниях:
«тоже называю на ВЫ педагогов и начальство, фруктовые конфеты(я запала на Скитлс), заметки тоже мое всё, на пешеходном такая же», «Прочитала))) все пункты совпадают на 100%только отпарила я рукав так😅а мне уже 40 лет и так похоже на меня))))) Кристина , вы просто😍❤❤❤❤», «Удивляюсь что просыпаюсь до будильника. Как будто я его проглотила», «10 точно про меня,я благодарный пешеход,так как сама водитель🤣», «Консерватор,как и ты) Бамажки из под конфет можно обнаружить на диване.Про,то что могу проснутся за час до важного события-100000%. Вообще будильником не пользуюсь)», – с удовольствием делятся подписчики фактами о себе, отмечая, что с любимой актрисой у них много общего.
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус
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