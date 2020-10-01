«На левой ноге у меня шрам»: Кристина Асмус рассказала интересные факты о себе

Рассказала она и о личных неудачах. Например, на левой ноге у девушки есть шрам – от отпаривателя. Виновата лень – актриса решили привести джинсы в порядок прямо на ноге.

В бытовой жизни у Кристины творится небольшой беспорядок – на компьютере у нее открыто множество вкладок, но зато она постоянно что-то записывает, а в важные дни иногда просыпается за пару минут до будильника.

Кристина – консерватор и терпеть не может анимированные смайлы в Telegram. Настолько, что меняет те, которые вырастают и оживают на другие, поспокойнее.

А еще она очень вежливая – когда на дороге ее пропускают, она всегда говорит «спасибо».