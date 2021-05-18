Артем Дзюба рассказал правду о реакции жены на скандал с интимным видео
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Фото: © Aleksandr Kulebyakin / Globallookpress
Скандал, который разгорелся вокруг интимного видео футболиста Артема Дзюбы, попавшего в Сеть в ноябре 2020 года, сильно повлиял на жизнь спортсмена. В недавнем интервью он признался: факт публикации даже смог довести его до слез. Произошло это спустя сутки, когда мужчина позволил себе дать волю эмоциям.
Повлиял скандал и на семейную жизнь Артема Дзюбы. Ходили слухи, что жена хотела подать на развод, однако это оказалось домыслами.
«Жена меня поддержала. Она сказала: "Теперь все знают, что я с тобой не из-за денег". Семья мне очень помогла», — признался спортсмен.
Сейчас близкие Артема шутят над этой ситуацией. «Моя мама однажды пришла к врачу команды и спросила: "Ну что, берут нашего порноактера в сборную?". Врач смеялся до слез. Я, конечно, очень переживал за родителей в этой ситуации, но они меня поддержали», — цитирует слова Дзюбы журнал «СтарХит».
Фото: Instagram, Globallookpress
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