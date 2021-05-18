Артем Дзюба рассказал правду о реакции жены на скандал с интимным видео

Скандал, который разгорелся вокруг интимного видео футболиста Артема Дзюбы, попавшего в Сеть в ноябре 2020 года, сильно повлиял на жизнь спортсмена. В недавнем интервью он признался: факт публикации даже смог довести его до слез. Произошло это спустя сутки, когда мужчина позволил себе дать волю эмоциям.

Повлиял скандал и на семейную жизнь Артема Дзюбы. Ходили слухи, что жена хотела подать на развод, однако это оказалось домыслами.

«Жена меня поддержала. Она сказала: "Теперь все знают, что я с тобой не из-за денег". Семья мне очень помогла», — признался спортсмен.