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Артем Дзюба рассказал правду о реакции жены на скандал с интимным видео

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Слайд, который
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Артем Дзюба

Фото: © Aleksandr Kulebyakin / Globallookpress

Супруга Артема Дзюбы поддержала мужа во время скандала с интимным видео.

Скандал, который разгорелся вокруг интимного видео футболиста Артема Дзюбы, попавшего в Сеть в ноябре 2020 года, сильно повлиял на жизнь спортсмена. В недавнем интервью он признался: факт публикации даже смог довести его до слез. Произошло это спустя сутки, когда мужчина позволил себе дать волю эмоциям.

Повлиял скандал и на семейную жизнь Артема Дзюбы. Ходили слухи, что жена хотела подать на развод, однако это оказалось домыслами.

«Жена меня поддержала. Она сказала: "Теперь все знают, что я с тобой не из-за денег". Семья мне очень помогла», — признался спортсмен.

Сейчас близкие Артема шутят над этой ситуацией. «Моя мама однажды пришла к врачу команды и спросила: "Ну что, берут нашего порноактера в сборную?". Врач смеялся до слез. Я, конечно, очень переживал за родителей в этой ситуации, но они меня поддержали», — цитирует слова Дзюбы журнал «СтарХит».

Фото: Instagram, Globallookpress

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