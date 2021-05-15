Артем Дзюба стал отцом в третий раз

Только недавно стало известно, что супруга спортсмена Кристина Дзюба ожидает третьего ребенка. Футболист сам выложил в свои социальные сети фото с женой, на котором хорошо виден ее округлившийся живот. А уже сегодня у пары родился сын, которого назвали Александром. Мальчик появился на свет весом 4250 грамм и ростом — 56 сантиметров.

Для супругов это третий ребенок, они уже воспитывают 8-летнего Никиту и 5-летнего Максима.

После скандала с интимным видео с участием футболиста, которое попало в сеть в ноябре 2020 года, многие были уверены, что Кристина и Артем не смогут сохранить брак. Ведь они уже оказывались в кризисной ситуации в 2015 году, тогда спортсмен раскаялся в своей связи с телеведущей Марией Орзул. Супруга простила Артема, но спустя несколько лет семья опять попала в публичный скандал. Интересно, что и в этот и в предыдущий раз Кристина оказывалась в положении.