Жена Артема Дзюбы хочет подавать на развод?

В Сети появились слухи о том, что Кристина Дзюба, жена нападающего сборной России, хочет продать на развод. Об этом пишет издание Popcake.tv со ссылкой на телеграм-каналы, которые, в свою очередь, ссылаются на друзей пары. Сама Кристина эту информацию не подтвердила.

«Конечно она обиделась на него, как можно такое пропустить мимо ушей… Но больше всего ей неприятно, что вся страна уже знает, какой она выглядит дурочкой. Он постоянно насмехается над Кристиной, ей это уже надоело», – якобы рассказала журналистам одна из подруг Кристины.

Предположительно, скандал с интимным видео стал последней каплей в отношениях пары, которые и раньше не было идеальными. Некоторое время назад в СМИ активно распространили новость о том, что у футболиста есть роман с телеведущей Марией Орзул. Эти слухи едва не стоили Артему семьи и изрядно испортили репутацию Марии, которая заявляет, что никогда любовницей нападающего не была.

После инцидента со сливом интимного видео футболист предусмотрительно закрыл свой аккаунт в Instagram, и воздержался от комментариев. Его также не вызывали в сборную России, однако не в качестве наказания, а чтобы оградить Артема от лишнего внимания прессы и позволить ему уладить ситуацию и прийти в себя.