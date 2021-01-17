Арсений Шульгин исполнил мечту жены
Фото: @arseniy_shulgin / Instagram
Новоиспеченные знаменитые родители, которые в первый день нового года стали ими полностью поглощены заботой о своей дочке, малютке Селин. Лиана наслаждается новым статусом и не отходит от малышки ни на секунду. Арсений тоже во всем помогает молодой мамочке и с удовольствием проводит время с дочкой.
Сегодня пара впервые выбралась в свет после родов. Возлюбленные сходили в ресторан и посетили кинотеатр. По словам сына певицы Валерии, его супруга долго мечтала о таком отдыхе и очень обрадовалась тому, что у них наконец получилось выбраться из дома.
Фото: @arseniy_shulgin / Instagram
Напомним, что младший сын певицы Арсений Шульгин женился на Лиане в конце лета 2020 года. Тогда поклонники пары, глядя на наряд невесты, стали подозревать, что под венец она пошла уже в положении. Новобрачные резко отрицали эти слухи, но спустя всего четыре месяца стали родителями, а Валерия — бабушкой. У пары родилась дочь Селин.
А вам нравится эта пара? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото: @arseniy_shulgin/ Instagram
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