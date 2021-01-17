Арсений Шульгин исполнил мечту жены

Новоиспеченные знаменитые родители, которые в первый день нового года стали ими полностью поглощены заботой о своей дочке, малютке Селин. Лиана наслаждается новым статусом и не отходит от малышки ни на секунду. Арсений тоже во всем помогает молодой мамочке и с удовольствием проводит время с дочкой.

Сегодня пара впервые выбралась в свет после родов. Возлюбленные сходили в ресторан и посетили кинотеатр. По словам сына певицы Валерии, его супруга долго мечтала о таком отдыхе и очень обрадовалась тому, что у них наконец получилось выбраться из дома.