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Аристократичная красота: 55-летняя Рената Литвинова удивила поклонников идеальной кожей

55-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова обладает уникальной внешностью. Звезда находится в прекрасной форме и прекрасно выглядит для своего возраста. Актриса порадовала подписчиков новым фото, на котором изображена без макияжа.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рената Литвинова

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Рената Литвинова опубликовала на своей странице в Instagram новый честный снимок, где показала, как выглядит без косметики. Портрет актрисы сделала известный московский фотограф Асет Героева.

Любительница красной помады и черных стрелок позирует с идеальной фарфоровой кожей без косметики и единой морщинки. В дополнении к образу Рената уложила волосы в стиле старого голливуда и надела жакет с перьями.

Рената Литвинова

Для 55 лет режиссер и близкая подруга певицы Земфиры выглядит потрясающе. Известно, что Литвинова уделяет много времени тщательному уходу за кожей, и, судя по всему, также обладает хорошими генетическими данными.

Рената является поклонницей ярких и необычных образов. Звезда дружит с креативным директором модного дома Balenciaga Демной Гвасалия, одежду которого она носит чаще всего. Так, пару недель назад, актриса посетила Третьяковскую галерею в весьма неожиданном наряде от любимого дизайнера.

Недавно Литвинова показала архивные снимки со времен студенчества и как выглядела в 18 лет.

Фото: Instagram, Global Look Press

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