Аристократичная красота: 55-летняя Рената Литвинова удивила поклонников идеальной кожей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Рената Литвинова опубликовала на своей странице в Instagram новый честный снимок, где показала, как выглядит без косметики. Портрет актрисы сделала известный московский фотограф Асет Героева.
Любительница красной помады и черных стрелок позирует с идеальной фарфоровой кожей без косметики и единой морщинки. В дополнении к образу Рената уложила волосы в стиле старого голливуда и надела жакет с перьями.
Рената Литвинова
Для 55 лет режиссер и близкая подруга певицы Земфиры выглядит потрясающе. Известно, что Литвинова уделяет много времени тщательному уходу за кожей, и, судя по всему, также обладает хорошими генетическими данными.
Рената является поклонницей ярких и необычных образов. Звезда дружит с креативным директором модного дома Balenciaga Демной Гвасалия, одежду которого она носит чаще всего. Так, пару недель назад, актриса посетила Третьяковскую галерею в весьма неожиданном наряде от любимого дизайнера.
Недавно Литвинова показала архивные снимки со времен студенчества и как выглядела в 18 лет.
Фото: Instagram, Global Look Press