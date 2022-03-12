Аристократичная красота: 55-летняя Рената Литвинова удивила поклонников идеальной кожей

Для 55 лет режиссер и близкая подруга певицы Земфиры выглядит потрясающе. Известно, что Литвинова уделяет много времени тщательному уходу за кожей, и, судя по всему, также обладает хорошими генетическими данными.

Рената является поклонницей ярких и необычных образов. Звезда дружит с креативным директором модного дома Balenciaga Демной Гвасалия, одежду которого она носит чаще всего. Так, пару недель назад, актриса посетила Третьяковскую галерею в весьма неожиданном наряде от любимого дизайнера.

Недавно Литвинова показала архивные снимки со времен студенчества и как выглядела в 18 лет.