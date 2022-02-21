Рената Литвинова в монструозных туфлях с «пальцами» устроила дефиле в музее

Рената Литвинова устроила дефиле по залам галереи в образе, выстроенном вокруг черного цвета и игры текстур. Режиссер выбрала безупречную базу — облегающий лонгслив и плотные колготки, добавила к ней фактурную кожаную юбку-карандаш, которая подчеркнула точеную фигуру. Дополнили образ монструозные туфли Balenciaga Fetish, будто сделанные по слепку ног. Стоимость пары — 625 евро (около 56 000 рублей).

В завершение — пара лаконичных ювелирных акцентов и давно полюбившийся актрисе головной убор — шляпка-менингитка, которую она носит и в пир, и в мир.