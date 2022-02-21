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Рената Литвинова в монструозных туфлях с «пальцами» устроила дефиле в музее

Даже повседневные образы Ренаты Литвиновой напоминают арт-объекты, не говоря уж о кутюрных нарядах для Недель моды и важных мероприятий. На этот раз актриса отправилась в Третьяковскую галерею, где сейчас проходит выставка работ Михаила Врубеля. В такт мистическому творчеству художника — необычный аутфит.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рената Литвинова

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Рената Литвинова устроила дефиле по залам галереи в образе, выстроенном вокруг черного цвета и игры текстур. Режиссер выбрала безупречную базу — облегающий лонгслив и плотные колготки, добавила к ней фактурную кожаную юбку-карандаш, которая подчеркнула точеную фигуру. Дополнили образ монструозные туфли Balenciaga Fetish, будто сделанные по слепку ног. Стоимость пары — 625 евро (около 56 000 рублей).

В завершение — пара лаконичных ювелирных акцентов и давно полюбившийся актрисе головной убор — шляпка-менингитка, которую она носит и в пир, и в мир.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Не так давно Рената Литвинова примеряла образ Снежной королевы, заменив традиционный черный цвет в своем гардеробе на кремовый белый. Образ получился эффектным и без прикрас: звезда кино позировала без капли мейкапа. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

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