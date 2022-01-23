Рената Литвинова показала юношеские фото: «Я себя почти не узнаю»

«Поразительно, какой — когда-то вы бываете в глубокой юности — мне лет 18, я на лестнице ВГИКа со своими однокурсниками — сценаристами Аркашей Высоцким (фото мне прислали из его сетей), Настей и Булатом Гавриловым (его уже нет с нами)», — подписала кадры Рената.

Артистка также рассказала, что на тот момент у Аркадия Высоцкого в квартире жил Виктор Цой и Юрий Каспарян. Юная Рената тогда часто гостила у друга за посиделками на кухне.

«Еще квартирная фотография, когда у Аркаши жил Виктор Цой и Юра Каспарян, а мы сидели на кухне - я себя почти не узнаю в той проклятой молодости, полной грусти и дурацких текстов», — добавила Литвинова.

Подписчики были в восторге от юношеского образа актрисы. За много лет Рената практически не изменилась. А некоторые пользователи отметили, что дочь Литвиновой Ульяна сейчас очень похожа на свою звездную маму в юности.