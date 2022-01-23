Рената Литвинова показала юношеские фото: «Я себя почти не узнаю»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @renatalitvinovaofficiall/Instagram
Литвинова поделилась черно-белыми снимками студенческих времен на своей странице в Instagram.
На фото будущая актриса позирует вместе с одногруппниками. Студентка заметно выделялась на фоне остальных. Белокурые волосы и уникальное чувство стиля Литвиновой было присуще ей еще с подросткового возраста.
Фото: @renatalitvinovaofficiall/Instagram
«Поразительно, какой — когда-то вы бываете в глубокой юности — мне лет 18, я на лестнице ВГИКа со своими однокурсниками — сценаристами Аркашей Высоцким (фото мне прислали из его сетей), Настей и Булатом Гавриловым (его уже нет с нами)», — подписала кадры Рената.
Артистка также рассказала, что на тот момент у Аркадия Высоцкого в квартире жил Виктор Цой и Юрий Каспарян. Юная Рената тогда часто гостила у друга за посиделками на кухне.
«Еще квартирная фотография, когда у Аркаши жил Виктор Цой и Юра Каспарян, а мы сидели на кухне - я себя почти не узнаю в той проклятой молодости, полной грусти и дурацких текстов», — добавила Литвинова.
Подписчики были в восторге от юношеского образа актрисы. За много лет Рената практически не изменилась. А некоторые пользователи отметили, что дочь Литвиновой Ульяна сейчас очень похожа на свою звездную маму в юности.
Фото: Instagram