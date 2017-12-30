Анжелика Варум, Леонид Агутин, Олег и Марина Газмановы, Филипп Киркоров с детьми: звезды поздравляют с Новым годом
До Нового года остались считаные часы. Проникшиеся праздничным настроением звезды поздравляют своих поклонников, рассказывают забавные истории, рассуждают о прошедших днях и надеются на светлое будущее. Мы собрали самые интересные праздничные посты из Instagram звезд.
Самое романтичное фото, пожалуй, опубликовала Анжелика Варум. Автор снимка — друг звездной семьи, Максим Никитин. «Новый год для меня самый яркий, самый светлый семейный праздник — праздник со множеством традиций и небольшим количеством суеверий. Одна из самых приятных традиций — находить под елкой подарки от Деда Мороза. Свой главный подарок (в коричневой кофточке) я уже нашла, не дожидаясь боя курантов))) Следующий год для нас станет годом знаменательных событий. В середине июля мой Генеральный отпразднует свой пятидесятилетний юбилей, а неделей позже, под гордо реющим знаменем "Двадцать лет спустя", мы отметим юбилей нашей семьи. В наступающем году хочу пожелать себе, всем моим родным и близким и вам, друзья, чтобы все нами задуманное и загаданное сбылось, чтобы год был наполнен только светлыми и радостными событиями. Ну и, конечно же, спасибо году уходящему за все хорошее, что он принес с собой. Всех с наступающим! Счастья, благополучия и здоровья!» — написала певица.
«Девчонки! Я поняла важную вещь: женщина должна просить подарки у Снегурочки, а не у Деда Мороза! В этом случае женская солидарность точно не подведет», — дала ценный совет Жасмин. «И.... еще раз!... С наступающим!!!! Счастливо подготовиться!!! И встретить!!!! Загадать и пожелать нужное или смелое!!! Все сбудется!!!», — вторит ей Натали. «С неба падает звезда, это значит — навсегда загадай любовь, удача с тобой. Всех с Новым годом!!! Счастья, финансового благополучия, хорошего настроения и здоровья», — присоединились Валерия и Иосиф Пригожин.
Филипп Киркоров записал видеообращения от себя и своих детей и поделился ими почти одновременно с семьей Максим Галкина и Аллы Пугачевой, чей новогодний семейный портрет в Instagram продолжает бить рекорды.
«Семья у нас о-о-очень большая! И мы готовы», — написала Наталья Подольская под фотографией елки с подарками и дополнила атмосферу видеороликом:
Ирина Дубцова тоже поделилась атмосферой праздника:
«Вот и приближается к концу этот замечательный и не простой для меня год! Спасибо всем, кто был со мной! Ваша поддержка стоит того, чтобы жить и верить в Любовь! С наступающим Новым годом!!!», — написала София Ротару.
«На улице плюсовая температура, впервые, я думаю, у нас будет празднование Нового года без снега, но зато дома у нас атмосфера настоящей новогодней сказки», — поделилась Яна Рудковская очередной глянцевой фотографией из своей жизни.
«Новогодняя ночь — время чудес. Из года в год вместе с детьми, родными и друзьями после боя курантов мы выходим на улицу, чтобы увидеть самое красивое действо этой ночи», — Алсу будет смотреть салют.
«С наступающим вас Новым годом, мои хорошие! От нашей неожиданной компании, случайно встретившейся на перекрытом Тверском бульваре!!!!», — показал Алексей Воробьев селфи с Филиппом Киркоровым и Ани Лорак.
Анфиса Чехова показала фото в шикарном платье и рассказала забавную историю: «Был у меня один чудесный новогодний отпуск. Лет эдак 10 назад поехали мы с подружками в Таиланд. Сначала у одной подруги воспалился зуб мудрости и мы ходили в местную стоматологию удалять его, которая на удивление была приличной, с кожаными диванами и ароматом свежесваренного кофе с булочками. Затем в клубе мне уронили на ногу бутылку пива. Я была не трезва, и в момент, когда тяжелая бутылка падала мне на палец, я сочувствовала парню, что он уронил и разлил своё пиво. Наутро палец на ноге почернел и распух, а я даже не могла вспомнить, где мне его сломали. Только на тайском массаже меня посетило просветление и я флешбеком увидела картинку с падающим пивом. Потом меня случайное такси увезло в здание стадиона, где жили бойцы тайского бокса, видимо, добрый таксист хотел сделать парням подарок перед боем, пришлось спасаться бегством. А сам Новый год мы с подружками умудрились встретить посередине океана, под дождем, на лодке с маленьким проблесковым маячком. Вернулись из этого отпуска покоцанные, но счастливые! Я даже жениха английского привезла, который еще полгода писал мне письма и пару раз приезжал в гости. Зато теперь, в наших спокойных и респектабельных жизнях, есть что вспомнить и над чем посмеяться».
«Доброе утро с любимым папулей», — поделилась трогательной семейной фотография супруга Сосо Павлиашвили:
«Мне нравится эта — ГУЛЯНИЯ! Вот мы, семьи и друзья артистов, отправляемся в новогоднюю ночь на Красную площадь. Кто-то много поработать, а кто-то как группа поддержки. Так что большинство бегают за вечерними платьями и смокингами для праздничной ночи, а мы наряжаемся в теплые пуховики и валенки. Зато веселимся на славу! Сейчас, чтобы попасть в Новогоднюю ночь на Красную площадь, нужно пройти мощную проверку и фейс-контроль. Поэтому собираются там такие красивые люди, будто попадаешь в кино "Елки". Декорации самые грандиозные, чего сама площадь стоит в обрамлении Кремля и ГУМа. Огромные экраны. Стоишь в толпе, все веселятся, делятся закуской и шампанским. Но за несколько минут до полуночи внимательно слушают речь президента. Громогласное ура-а-а)) под звук салюта. Целование с друзьями после боя курантов плавно переходит во всеобщее знакомство. Такое единение сердец происходит, скажу я вам, дорого стоит. Витает энергия праздника. Все танцуют, не танцевать не возможно, тебя колбасит от счастья и немножко от холода. С Новым годом! Годом собаки! У нас две....», — написала под семейной фотографией Марина Газманова.
«Ребятушки дорогие, милые, с Новым годом!!! Все будет хорошо, покуда любим, живем без зависти и злости, покуда добро сеем...! Отсюда и здоровье нам и благоденствие! С Богом, любимые! В Новый, 2018 год!!!! Ничё, пр-р-рорвемся!!!!! А как иначе?!... », — поделилась надеждами Мария Шукшина.
«Дорогие мои!!! С наступающим Вас Новым годом!!! Желаю Вам лететь на встречу к неизвестному! Смело... Не боясь преград! Желаю достигать, невзирая на то, что большинство смотрит в иную сторону. Желаю жить всеобъемлюще, поглощая новый опыт и с благодарностью отпускать тех, кто тянет вниз... Желаю Влюбляться, Любить... Не бояться боли сердешной и боли душевной. Пусть она станет трамплином для перерождения, для новых вершин, для НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБОВИ К СЕБЕ!!!! А я ЛЮБЛЮ ВАС! И ВЕРЮ, ЧТО ВЫ ВЫБЕРЕТЕ ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ!!!!», — написала Надежда Грановская.
«Всем вдохновения и замечательных чудес в Новом году», — пожелала Татьяна Буланова.
«Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Радости вам и любви! Спасибо всем моим друзьям, кто был рядом в этом году», — отметилась шпагатом под елкой Анастасия Волочкова.
«В преддверии Нового года и Рождества, друзья, примите мои самые сердечные поздравления. Будьте, пожалуйста, здоровы, и пусть будут здоровы все, кого вы любите и кто вам дорог», — обратилась Чулпан Хаматова.
«Через несколько часов наступит НОВЫЙ ГОД!!! Будьте счастливы! У меня был замечательный год, полный событий, в нем было все, о чем я мечтала: путешествия, новые рабочие проекты, две театральные премьеры, открытие "Мастерской Чтения Яны Поплавской", совместный проект с РГДБ, где теперь обучаются дети вместе с родителями, социальные и благотворительные проекты, новые встречи, новые друзья, покупка недвижимости! И невероятное счастье: моя любимая собака Дуся жива! Этот год подарил мне огромное количество радости от жизни! Спасибо моей семье, моему мужу, который во всем поддерживал и помогал мне и в горе и в радости (мой Евгений Яковлев). Мои друзья, вам спасибо за все! ЛЮБЛЮ ВАС! ДОРОЖУ ВАМИ! СЧАСТЛИВА, ЧТО ВЫ , ЛЮБИМЫЕ МНОЮ ЛЮДИ, РЯДОМ, ЧТО ВЫ ЖИВЫ, ЗДОРОВЫ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ ЭТОГО! БУДЬТЕ СО МНОЙ И В НОВОМ ГОДУ!!!», — желает Яна Поплавская.
«С Новым годом, малыш! Расти большой и не бойся желтую собаку», — сфотографировалась Зара с очаровательным рыжим котенком.
Фото: instagram