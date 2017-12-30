Звезды эстрады, театра и кино поздравляют с праздником.

До Нового года остались считаные часы. Проникшиеся праздничным настроением звезды поздравляют своих поклонников, рассказывают забавные истории, рассуждают о прошедших днях и надеются на светлое будущее. Мы собрали самые интересные праздничные посты из Instagram звезд. Самое романтичное фото, пожалуй, опубликовала Анжелика Варум. Автор снимка — друг звездной семьи, Максим Никитин. «Новый год для меня самый яркий, самый светлый семейный праздник — праздник со множеством традиций и небольшим количеством суеверий. Одна из самых приятных традиций — находить под елкой подарки от Деда Мороза. Свой главный подарок (в коричневой кофточке) я уже нашла, не дожидаясь боя курантов))) Следующий год для нас станет годом знаменательных событий. В середине июля мой Генеральный отпразднует свой пятидесятилетний юбилей, а неделей позже, под гордо реющим знаменем "Двадцать лет спустя", мы отметим юбилей нашей семьи. В наступающем году хочу пожелать себе, всем моим родным и близким и вам, друзья, чтобы все нами задуманное и загаданное сбылось, чтобы год был наполнен только светлыми и радостными событиями. Ну и, конечно же, спасибо году уходящему за все хорошее, что он принес с собой. Всех с наступающим! Счастья, благополучия и здоровья!» — написала певица. «Девчонки! Я поняла важную вещь: женщина должна просить подарки у Снегурочки, а не у Деда Мороза! В этом случае женская солидарность точно не подведет», — дала ценный совет Жасмин. «И.... еще раз!... С наступающим!!!! Счастливо подготовиться!!! И встретить!!!! Загадать и пожелать нужное или смелое!!! Все сбудется!!!», — вторит ей Натали. «С неба падает звезда, это значит — навсегда загадай любовь, удача с тобой. Всех с Новым годом!!! Счастья, финансового благополучия, хорошего настроения и здоровья», — присоединились Валерия и Иосиф Пригожин. Филипп Киркоров записал видеообращения от себя и своих детей и поделился ими почти одновременно с семьей Максим Галкина и Аллы Пугачевой, чей новогодний семейный портрет в Instagram продолжает бить рекорды.

«Семья у нас о-о-очень большая! И мы готовы», — написала Наталья Подольская под фотографией елки с подарками и дополнила атмосферу видеороликом:

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Дек 31, 2017 at 2:00 PST

Ирина Дубцова тоже поделилась атмосферой праздника:

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) Дек 31, 2017 at 12:51 PST

«Вот и приближается к концу этот замечательный и не простой для меня год! Спасибо всем, кто был со мной! Ваша поддержка стоит того, чтобы жить и верить в Любовь! С наступающим Новым годом!!!», — написала София Ротару. «На улице плюсовая температура, впервые, я думаю, у нас будет празднование Нового года без снега, но зато дома у нас атмосфера настоящей новогодней сказки», — поделилась Яна Рудковская очередной глянцевой фотографией из своей жизни. «Новогодняя ночь — время чудес. Из года в год вместе с детьми, родными и друзьями после боя курантов мы выходим на улицу, чтобы увидеть самое красивое действо этой ночи», — Алсу будет смотреть салют. «С наступающим вас Новым годом, мои хорошие! От нашей неожиданной компании, случайно встретившейся на перекрытом Тверском бульваре!!!!», — показал Алексей Воробьев селфи с Филиппом Киркоровым и Ани Лорак. Анфиса Чехова показала фото в шикарном платье и рассказала забавную историю: «Был у меня один чудесный новогодний отпуск. Лет эдак 10 назад поехали мы с подружками в Таиланд. Сначала у одной подруги воспалился зуб мудрости и мы ходили в местную стоматологию удалять его, которая на удивление была приличной, с кожаными диванами и ароматом свежесваренного кофе с булочками. Затем в клубе мне уронили на ногу бутылку пива. Я была не трезва, и в момент, когда тяжелая бутылка падала мне на палец, я сочувствовала парню, что он уронил и разлил своё пиво. Наутро палец на ноге почернел и распух, а я даже не могла вспомнить, где мне его сломали. Только на тайском массаже меня посетило просветление и я флешбеком увидела картинку с падающим пивом. Потом меня случайное такси увезло в здание стадиона, где жили бойцы тайского бокса, видимо, добрый таксист хотел сделать парням подарок перед боем, пришлось спасаться бегством. А сам Новый год мы с подружками умудрились встретить посередине океана, под дождем, на лодке с маленьким проблесковым маячком. Вернулись из этого отпуска покоцанные, но счастливые! Я даже жениха английского привезла, который еще полгода писал мне письма и пару раз приезжал в гости. Зато теперь, в наших спокойных и респектабельных жизнях, есть что вспомнить и над чем посмеяться». «Доброе утро с любимым папулей», — поделилась трогательной семейной фотография супруга Сосо Павлиашвили:

Публикация от ирина патлах павлиашвили (@ira_patlakh_pavliashvili) Дек 30, 2017 at 11:16 PST