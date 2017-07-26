Анна Семенович показала роскошную грудь и стройную фигуру в бикини
Этим летом многие звезды отправились к морю. Анна Семенович — не исключение. После съемок клипа с Алексеем Воробьевым певица решила отдохнуть и насладиться теплыми лучами солнца и нежными прикосновениями волн. Сегодня в своем блоге звезда поделилась фотографией, которая привела в восторг ее поклонников. Пышный бюст Анны украшал скромный черный лиф.
«Бесценный отдых с близкими людьми. Высоко сижу, далеко гляжу», — прокомментировала она.
«Анна какая грудь», «Это ж какой должен быть лифон , что бы видержать такую красоту», «Ну я тут не обратил внимание на купальник», «Однозначно без купальника смотрелась бы лучше!!!», — обсуждают пикантный снимок мужчины.
«Анна вы очаровательная», «Красиво получилось. Теплое фото», «Куда же вы исчезаете! С каждым днем все худее и худее! Но все равно очень очень красивая! Хорошего отдыха вам!», — делают комплименты похудевшей звезде поклонники.
Фото: globallookpress.com, instagram.com