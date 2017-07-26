Анна Семенович наслаждается долгожданным отдыхом

Этим летом многие звезды отправились к морю. Анна Семенович — не исключение. После съемок клипа с Алексеем Воробьевым певица решила отдохнуть и насладиться теплыми лучами солнца и нежными прикосновениями волн. Сегодня в своем блоге звезда поделилась фотографией, которая привела в восторг ее поклонников. Пышный бюст Анны украшал скромный черный лиф.

«Бесценный отдых с близкими людьми. Высоко сижу, далеко гляжу», — прокомментировала она.