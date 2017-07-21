Совсем скоро Анна Семенович представит поклонникам новый клип на песню «Хочу быть с тобой», режиссером которой выступил ее коллега — музыкант, актер, режиссер — Алексей Воробьев

Во время рабочего процесса Анна успела поделиться несколькими кадрами с места событий . Теперь же фанаты с нетерпением ожидают конечный результат совместной работы звезд. И, похоже, их ждет очень веселая история.

Чего стоит только первый съемочный день, который стал потрясением для многих посетителей столичного ресторана Shakti Terracе. Они стали свидетелями того, как после громко произнесенной фразы Воробьева: «Семенович! На колени!!!», через весь ресторан на четвереньках в домашнем халате проползла сама Анна Семенович.

Дальше случайных зрителей ждало еще одно потрясение – певица в форме официантки лично принимала у них заказы. «Как потом мне рассказали сотрудники ресторана, многие посетители интересовались, в какую смену я подрабатываю в заведении», - поделилась Анна.

По признаниям звезд, они давно хотели поработать вместе, ведь Семенович является поклонницей режиссерских работ Воробьева и уверена, что создать легкий и по-настоящему смешной ролик сможет только он. Алексей же, в свою очередь, уже давно присматривался к талантам Семенович. «Помимо того, что Аня очень привлекательная девушка, она еще яркая и интересная комедийная актриса, очень характерная и фактурная», - рассказал он.