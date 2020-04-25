Анна Седокова о домашнем насилии: «Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье»
Фото: Instagram Анны Седоковой
Недавнее интервью Регины Тодоренко всколыхнуло Сеть — телеведущая высказалась о домашнем насилии, посчитав женщин главными виновницами возникновения подобных прецедентов. «Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!». Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — заявила звезда «Орла и решки» в интервью Peopletalk. Уже в другой беседе, в прямом эфире с главным редактором Glamour Иляной Эрднеевой, Регина попыталась оправдаться за сказанное ранее, однако новые слова еще подлили масла в огонь: «Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а она ему с утра и рассол принесет, и супчик». Позднее телеведущая принесла свои извинения и намекнула, что сама была жертвой абьюза.
Пока недовольные пользователи Сети требуют лишить Тодоренко звания «Женщина года по версии Glamour», Анна Седокова поделилась своими мыслями на животрепещущую тему: «То, что я услышала вчера от Регины, очень плохо и неправильно. Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье. Мама воспитывала нас одна. Папа бросил нас, и мне от него не доставалось, ведь его не было. А мама была типичной разведённой женщиной с двумя детьми, отсутствием денег и большой драмой. Но я была счастлива, потому что меня дома не били. Так, как бил своих девочек сосед сверху и другой сосед двух дочек этажом ниже. Я через стены слышала крики и детский плач, но они так и продолжали жить. Возможно, потому что хуже этого было для них одно — стать моей мамой. Остаться без мужика. Остаться одной.
Прошло 30 лет, и в нашем обществе мало что изменилось. Мы до сих пор судим об успешности женщины по наличию у неё мужчины. Я знаю, не мы с вами. Но рекламодатели и большие компании — да. Им всем нужна сладкая картинка, милая пара, обручальные кольца на руках; ребёнок, играющий на трёх музыкальных инструментах».
«О чем мы с вами говорим, если даже сейчас меня каждый день осуждают за то, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера? Ушла от того, кто унижал меня. Меня останавливала даже собственная мама.
И вот на протяжении 15 лет мне тыкают в лицо то, что я не замужем и что я разводилась. Как меня называют? Думаю, вы и сами прекрасно знаете, читали. Так это я . Как там говорится, «богатая и успешная». Мы (женщины, общество, пресса) должны прекратить судить о состоятельности женщины по тому, есть ли у неё мужчина или нет. Замужем она или нет. Есть ли у нее дети в 35 или нет.
Женщина, как и мужчина, — это личность! И не поверите, быть счастливой без мужчины (плохонького, пьющего, бьющего, но хоть какого) тоже можно. Я бы очень хотела видеть в рекламных компаниях и на обложках журналов больше женщин, самостоятельно построивших бизнесы; счастливых матерей-одиночек без выносов «Я мечтаю однажды встретить его». Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть», — подытожила Анна.
А что вы думаете по этому поводу?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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