Анна Седокова о домашнем насилии: «Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье»

«О чем мы с вами говорим, если даже сейчас меня каждый день осуждают за то, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера? Ушла от того, кто унижал меня. Меня останавливала даже собственная мама.

И вот на протяжении 15 лет мне тыкают в лицо то, что я не замужем и что я разводилась. Как меня называют? Думаю, вы и сами прекрасно знаете, читали. Так это я . Как там говорится, «богатая и успешная». Мы (женщины, общество, пресса) должны прекратить судить о состоятельности женщины по тому, есть ли у неё мужчина или нет. Замужем она или нет. Есть ли у нее дети в 35 или нет.

Женщина, как и мужчина, — это личность! И не поверите, быть счастливой без мужчины (плохонького, пьющего, бьющего, но хоть какого) тоже можно. Я бы очень хотела видеть в рекламных компаниях и на обложках журналов больше женщин, самостоятельно построивших бизнесы; счастливых матерей-одиночек без выносов «Я мечтаю однажды встретить его». Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть», — подытожила Анна.

А что вы думаете по этому поводу?