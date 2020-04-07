passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Постройневшая Нетребко в тунике с «глазастым блином» удивила Сеть ярким образом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Фото: Instagram

Находясь в режиме домашней самоизоляции, Анна Нетребко ежедневно демонстрирует свое кулинарное мастерство. Гастрономические изыски не отразились на фигуре 48-летней оперной певицы, и она снова удивила Сеть новым ярким образом и стройными ногами.

Для прогулки на природе Нетребко выбрала тунику oversize, будто бы снятую с чужого плеча. Насыщенный васильковый цвет перекликается с забавным принтом в виде огромного круга с румяной физиономией. К необычной детали звезда добавила яркие легинсы с полихромным «змеиным» принтом и кеды на высокой платформе с градиентным эффектом. В тексте поста Анна поделилась грустной новостью: «Сделаем ласточку — прощай, оперное искусство, до осени».

Публикация получила большой отклик у фолловеров, которые старались поддержать звезду теплыми словами и комплиментами. «Фото чудесное!», «Ласточка просто прелесть», «Аннушка, вы прекрасно выглядите. Стройная, класс!», «Какая классная кофта, я тоже такую хочу», «Анна — огромное солнце!», «Чудненько! Цветовая гамма уютная, весенняя», «Какая вы, Анна, стильная!», «Анечка, похудела? Такие ножки девичьи!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!