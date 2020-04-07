Постройневшая Нетребко в тунике с «глазастым блином» удивила Сеть ярким образом

Публикация получила большой отклик у фолловеров, которые старались поддержать звезду теплыми словами и комплиментами. «Фото чудесное!», «Ласточка просто прелесть», «Аннушка, вы прекрасно выглядите. Стройная, класс!», «Какая классная кофта, я тоже такую хочу», «Анна — огромное солнце!», «Чудненько! Цветовая гамма уютная, весенняя», «Какая вы, Анна, стильная!», «Анечка, похудела? Такие ножки девичьи!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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