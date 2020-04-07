Постройневшая Нетребко в тунике с «глазастым блином» удивила Сеть ярким образом
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Для прогулки на природе Нетребко выбрала тунику oversize, будто бы снятую с чужого плеча. Насыщенный васильковый цвет перекликается с забавным принтом в виде огромного круга с румяной физиономией. К необычной детали звезда добавила яркие легинсы с полихромным «змеиным» принтом и кеды на высокой платформе с градиентным эффектом. В тексте поста Анна поделилась грустной новостью: «Сделаем ласточку — прощай, оперное искусство, до осени».
Публикация получила большой отклик у фолловеров, которые старались поддержать звезду теплыми словами и комплиментами. «Фото чудесное!», «Ласточка просто прелесть», «Аннушка, вы прекрасно выглядите. Стройная, класс!», «Какая классная кофта, я тоже такую хочу», «Анна — огромное солнце!», «Чудненько! Цветовая гамма уютная, весенняя», «Какая вы, Анна, стильная!», «Анечка, похудела? Такие ножки девичьи!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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