Анна Нетребко удивила простым образом с широкими трениками и ковбойскими сапогами

«Я думаю, сегодняшний день побил все рекорды концентрации плохих новостей за 24 часа…» — прокомментировала свой пост Анна Нетребко, обращаясь к теме актуальных событий, связанных с эпидемией. Публикация получила отклик, и поклонники поддержали певицу комментариями: «Все будет хорошо!», «Все наладится, берегите себя», «Анна, желаем вам и вашим близким здоровья», «Анна, не грустите!».

Фото: Instagram

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