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Анна Нетребко удивила простым образом с широкими трениками и ковбойскими сапогами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Анна Нетребко знает толк в эпатажных образах и не упускает возможности добавить в повседневный стиль яркие детали. На этот раз 48-летняя оперная дива удивила простотой, выбрав для прогулки по Вене максимально расслабленный аутфит.

Нетребко поделилась новым фото в Instagram, на котором она позирует, сидя на траве. Для прогулки по природным ландшафтам звезда выбрала простой look, выстроив его вокруг базовых цветов и простых повседневных вещей. На ней – свободные спортивные брюки серого цвета с акцентной надписью Peace (в переводе с англ. — «мир», — прим. ред.). К ним певица подобрала куртку oversize в бело-голубую клетку и необычную для такого комплекта деталь – высокие ковбойские сапоги из коричневой замши.

«Я думаю, сегодняшний день побил все рекорды концентрации плохих новостей за 24 часа…» — прокомментировала свой пост Анна Нетребко, обращаясь к теме актуальных событий, связанных с эпидемией. Публикация получила отклик, и поклонники поддержали певицу комментариями: «Все будет хорошо!», «Все наладится, берегите себя», «Анна, желаем вам и вашим близким здоровья», «Анна, не грустите!».

Фото: Instagram

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