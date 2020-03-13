Анна Нетребко удивила простым образом с широкими трениками и ковбойскими сапогами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Нетребко поделилась новым фото в Instagram, на котором она позирует, сидя на траве. Для прогулки по природным ландшафтам звезда выбрала простой look, выстроив его вокруг базовых цветов и простых повседневных вещей. На ней – свободные спортивные брюки серого цвета с акцентной надписью Peace (в переводе с англ. — «мир», — прим. ред.). К ним певица подобрала куртку oversize в бело-голубую клетку и необычную для такого комплекта деталь – высокие ковбойские сапоги из коричневой замши.
«Я думаю, сегодняшний день побил все рекорды концентрации плохих новостей за 24 часа…» — прокомментировала свой пост Анна Нетребко, обращаясь к теме актуальных событий, связанных с эпидемией. Публикация получила отклик, и поклонники поддержали певицу комментариями: «Все будет хорошо!», «Все наладится, берегите себя», «Анна, желаем вам и вашим близким здоровья», «Анна, не грустите!».
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!