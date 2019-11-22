Утонченная Снигирь, Чиповская с возлюбленным, Пересильд в total black и другие звезды на премьере «Конца сезона»
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
В Москве состоялась премьера фильма «Конец сезона» режиссера Константина Худякова. Главне роли в картине исполнили Юлия Снигирь, Юлия Пересильд, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Сергей Колтаков и Андрюс Паулавичюс.
На красной дорожке фотографам позировал режиссер картины, а также гости премьеры, среди которых были: Наталья Андрейченко, Ольга Хохлова, Алла Сигалова с дочерью Анной, Лев Лещенко с супругой Ириной и другие знаменитости.
Главные героини вечера выбрали для выхода в свет total black образы. Так, Юлия Снигирь прибыла на премьеру в длинном платье с глубоким вырезом. На премьеру Юлия приехала без супруга Евгения Цыганова, который сыграл с ней в «Конце сезона».
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Анна Чиповская, сияющая от счастья рядом с Дмитрием Ендальцевым (он тоже исполнил в фильме одну из ролей), выбрала для выхода в свет приталенный жакет с оборками, зауженные брюки. Дополнили образ актрисы красные туфли и небольшая яркая сумочка.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Юлия Пересильд, как и коллеги по фильму, появилась перед фотокамерами тоже в наряде черного цвета. Актриса примерила черное платье-рубашку с широким поясом, черные плотные колготки и элегантные туфли на небольшом тонком каблуке.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Фильм «Конец сезона» рассказывает о трех сестрах, которые уехали из России в небольшой прибалтийский городок. Они мечтают о большой любви и возвращении на родину. Но судьба распоряжается иначе: одна никак не распрощается с прошлым, вторая хочет простого счастья, третья переживает кризис. А в это время на побережье появляется убийца…
В российский прокат «Конец сезона» выйдет 5 декабря.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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