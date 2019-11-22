Утонченная Снигирь, Чиповская с возлюбленным, Пересильд в total black и другие звезды на премьере «Конца сезона»

На красной дорожке фотографам позировал режиссер картины, а также гости премьеры, среди которых были: Наталья Андрейченко, Ольга Хохлова, Алла Сигалова с дочерью Анной, Лев Лещенко с супругой Ириной и другие знаменитости.

Главные героини вечера выбрали для выхода в свет total black образы. Так, Юлия Снигирь прибыла на премьеру в длинном платье с глубоким вырезом. На премьеру Юлия приехала без супруга Евгения Цыганова, который сыграл с ней в «Конце сезона».