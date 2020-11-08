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Ани Лорак показала картину, которую ей подарила дочка

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Ани Лорак

Фото: @anilorak / Instagram

Певица опубликовала в сторис портрет, который маленькая Софья нарисовала для звездной мамы.

На картинке девочка изобразила Каролину. Она с нежностью подписала рисунок «Любимой маме», а в углу малышка нарисовала розовое сердечко.

Фото из Instagram Ани Лорак

Фото: @anilorak / Instagram

В своих социальных сетях исполнительница хита «Солнце» часто делится семейными фотографиями и видео. На днях они с дочкой приняли участие в онлайн-концерте «Сказки и песни Союзмультфильма», который прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Каролина с Софией исполнили легендарную «Колыбельную медведицы» из мультфильма «Умка».

Артистки нарядились в роскошные белоснежные платья необычного кроя и подчеркнули талию блестящими поясами. Дополнили образ исполнительницы красивыми прическами в виде высоких пучков.

Теледива вспомнила времена, когда ее дочь была совсем маленькой:

«София, когда была совсем еще крошкой, очень любила засыпать под эту мелодичную и нежную песню. Приятных снов!»,– написала Лорак.

А какие сюрпризы устраивали вам ваши дети? Рассказывайте свои истории в комментариях!

Фото и видео: @anilorak / Instagram

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