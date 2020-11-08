Ани Лорак показала картину, которую ей подарила дочка

Каролина с Софией исполнили легендарную «Колыбельную медведицы» из мультфильма «Умка».

Артистки нарядились в роскошные белоснежные платья необычного кроя и подчеркнули талию блестящими поясами. Дополнили образ исполнительницы красивыми прическами в виде высоких пучков.

Теледива вспомнила времена, когда ее дочь была совсем маленькой:

«София, когда была совсем еще крошкой, очень любила засыпать под эту мелодичную и нежную песню. Приятных снов!»,– написала Лорак.