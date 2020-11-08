Ани Лорак показала картину, которую ей подарила дочка
Фото: @anilorak / Instagram
На картинке девочка изобразила Каролину. Она с нежностью подписала рисунок «Любимой маме», а в углу малышка нарисовала розовое сердечко.
Фото: @anilorak / Instagram
В своих социальных сетях исполнительница хита «Солнце» часто делится семейными фотографиями и видео. На днях они с дочкой приняли участие в онлайн-концерте «Сказки и песни Союзмультфильма», который прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Каролина с Софией исполнили легендарную «Колыбельную медведицы» из мультфильма «Умка».
Артистки нарядились в роскошные белоснежные платья необычного кроя и подчеркнули талию блестящими поясами. Дополнили образ исполнительницы красивыми прическами в виде высоких пучков.
Теледива вспомнила времена, когда ее дочь была совсем маленькой:
«София, когда была совсем еще крошкой, очень любила засыпать под эту мелодичную и нежную песню. Приятных снов!»,– написала Лорак.
А какие сюрпризы устраивали вам ваши дети? Рассказывайте свои истории в комментариях!
Фото и видео: @anilorak / Instagram
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