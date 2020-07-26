Андрею Григорьеву-Апполонову исполняется 50 лет: «Я завис где-то в тридцатке: и эмоционально, и внешне»

Певец не скрывает того, что пользуется популярностью у противоположного пола, однако, расставшись с женой спустя шестнадцать лет брака, не спешит сковывать себя новыми узами. «Скажу так: на свиданиях бываю. Но сердце мое совершенно свободно. И пока не ёкает», — говорит «Иванушка». По словам Андрея, ему удалось остаться в хороших отношениях с обеими бывшими женами — и с Марией Лопатовой-Кириленко и Мариной Григорьевой-Апполоновой. «Между нами космическая связь. Они для меня родные люди. И в любом случае знаю, что любят меня, дорожат, беспокоятся. Мы всегда на связи», — рассказывает о бывших супругах артист.

Напомним, с Марией Лопатовой-Кириленко Андрей Григорьев-Апполонов расстался в 2001 году. Спустя два года у музыканта и его новой возлюбленной Марины Банковой родился старший сын Иван. Андрей и Марина прожили в гражданском браке до рождения младшего сына, и лишь в 2008 году узаконили отношения. В 2019 году стало известно, что Марина Григорьева-Апполонова ушла от мужа к молодому баскетболисту Андрею Зубкову. Развод Григорьевых-Апполоновых состоялся в сентябре 2019 года, а через три месяца Марина вышла замуж за нового избранника. В январе 2020 года у пары родился сын.