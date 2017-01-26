Андрей Кончаловский о сложных отношениях с Юлией Высоцкой: «Она говорит: ты мне чужой»
Семья Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского прошла через многое. Чего только стоит трагедия с их дочерью, которая находится в коме после ужасной аварии, в которой винит себя отец. На днях режиссер отпраздновал 80-летие и стал героем программы «Поле притяжения», в которой рассказал, почему все еще женат на Юлии Высоцкой.
«Юля говорит: ты мне чужой. Мои дети — они мои, а ты можешь быть, а можешь и не быть... Это правильно», — считаей Андрей. Мужчина уверен, что его спутница должна быть самодостаточной, иметь свои интересы, не растворяться в браке, держать дистанцию и интригу: скучный брак был бы обречен.
Но даже правильная тактика отношений, выбранная актрисой, не смогла бы уберечь пару от краха, если бы они встретились в другое время. Кончаловский считает, что Высоцкой пвезло, что она встретила его, когда она достиг зрелого возраста. «Я был абсолютно другой человек. Меня интересовало только то, что за горизонтом, и мне ничего не стоило собрать чемодан и уйти», — объяснил режиссер.
Напомним, что когда супруги официально оформили отношения в 1998 году (Юлия стала пятой женой Андрея), Кончаловскому был 61 год, Высоцкой же — только 25 лет. В браке у них родилась дочь Мария (в 1999 году) и сын Петр (в 2003 году).
А вы согласны с тем, что отношения должны быть сложными? Или ваш выбор — предсказуемый и спокойный брак?
Фото: instagram.com