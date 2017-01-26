Андрей Кончаловский объяснил, почему все еще женат на Юлии Высоцкой.

Семья Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского прошла через многое. Чего только стоит трагедия с их дочерью, которая находится в коме после ужасной аварии, в которой винит себя отец. На днях режиссер отпраздновал 80-летие и стал героем программы «Поле притяжения», в которой рассказал, почему все еще женат на Юлии Высоцкой.

«Юля говорит: ты мне чужой. Мои дети — они мои, а ты можешь быть, а можешь и не быть... Это правильно», — считаей Андрей. Мужчина уверен, что его спутница должна быть самодостаточной, иметь свои интересы, не растворяться в браке, держать дистанцию и интригу: скучный брак был бы обречен.