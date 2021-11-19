Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников и потеряла 2 млн рублей

Мошенники развели Анастасию Волочкову, которая решила вложить 3 миллиона в некую фирму и получить с этого прибыль. Однако вместо этого она лишилась 1,7 миллиона рублей и потратила немало нервов. Как стало известно «Коммерсанту», пострадавших от этих аферистов уже более 500.

По словам Волочковой, ей также предложили пригласить друзей.

«К сожалению, по своей доверчивости и открытости души я стала жертвой мошенников компании QBF. Эти мошенники в июне прошлого года попросили меня пригласить моих друзей и уважаемых людей из моего окружения стать инвесторами в непонятной инвестиционной компании», — написала Анастасия в личном блоге.