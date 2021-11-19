Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников и потеряла 2 млн рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @volochkova_art
Мошенники развели Анастасию Волочкову, которая решила вложить 3 миллиона в некую фирму и получить с этого прибыль. Однако вместо этого она лишилась 1,7 миллиона рублей и потратила немало нервов. Как стало известно «Коммерсанту», пострадавших от этих аферистов уже более 500.
По словам Волочковой, ей также предложили пригласить друзей.
«К сожалению, по своей доверчивости и открытости души я стала жертвой мошенников компании QBF. Эти мошенники в июне прошлого года попросили меня пригласить моих друзей и уважаемых людей из моего окружения стать инвесторами в непонятной инвестиционной компании», — написала Анастасия в личном блоге.
Приглашать она никого не стала, а в бизнес вложилась самостоятельно:
«Я решила на своем примере попробовать, рискуя своими деньгами, проверить добропорядочность этих людей. И обожглась. Мошенники убедили меня вложить деньги в их компанию, пообещав проценты. Я не гналась за процентами, а лишь хотела убедиться в чистоте компании или ее отсутствии, прежде чем рекомендовать друзьям. А теперь я стала потерпевшей в этой ситуации. Оказалось, что потерпевших от мошенничества QBF оказалось много! Более 500 человек! Но никто не захотел сделать эту информацию публичной! И сейчас я стала первой, кто не побоялась это обнародовать. Вы же знаете, я всегда смело и честно за правду! Позавчера я написала заявление в полицию на всех причастных к этому беспределу и верю, что этому делу будет дан ход», — пожаловалась она.
Не дождавшись ответа от мошенников, она приняла решение обратиться в правоохранительные органы.
Стоит отметить, что звезды являются еще более привлекательными объектами для разводов, чем простые граждане. Так, ранее злоумышленники покушались на деньги Дмитрия Исхакова, Хиблы Герзмавы и многих других.
Фото: Instagram, Global Look press