passion.ru
1 мин.

Бывший муж Гагариной стал жертвой мошенников и лишился денег

Дмитрий Исхаков хотел сделать заказ в Сети — однако остался без товара и без денег, а в банке ему помочь отказались. При этом в последнее время фотографу не везет — он попадает на развод уже в третий раз.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Сториз Дмитрия Исхакова

Фото: @isxakov

Дмитрий Исхаков пожаловался на мошенников — он хотел сделать заказ в Сети, но сайт оказался фейковым. В результате деньги с карты фотографа сразу списались, а вот код подтверждения так и не пришел.

«Пошел гуглить, вижу пост 2-х дневной давности об этом мошенничестве. Это был поддельный сайт "Леруа", который "Гугл" выдал мне в первых строках», — рассказал поклонникам фотограф в своем сториз.

При этом он заявил, что обратился в банк, где ему ответили, что это действительно был развод, однако вернуть деньги они не могут, что удивило Исхакова.

«Говорят, видимо, это был фишинг, понимаем, но вернуть платеж не можем», — заявил он.

При этом он заявил, что в последнее время ему не везет. Не так давно у него возникла проблема с покупкой из-за неопределенности с праздничными и рабочими днями — вернуть заказ он не смог. А когда обратился к юристам за помощью, они развели его еще раз, попросив при этом прорекламировать их в своем блоге.

Фото: Instagram