Бывший муж Гагариной стал жертвой мошенников и лишился денег

Дмитрий Исхаков пожаловался на мошенников — он хотел сделать заказ в Сети, но сайт оказался фейковым. В результате деньги с карты фотографа сразу списались, а вот код подтверждения так и не пришел.

«Пошел гуглить, вижу пост 2-х дневной давности об этом мошенничестве. Это был поддельный сайт "Леруа", который "Гугл" выдал мне в первых строках», — рассказал поклонникам фотограф в своем сториз.

При этом он заявил, что обратился в банк, где ему ответили, что это действительно был развод, однако вернуть деньги они не могут, что удивило Исхакова.