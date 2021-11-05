Бывший муж Гагариной стал жертвой мошенников и лишился денег
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @isxakov
Дмитрий Исхаков пожаловался на мошенников — он хотел сделать заказ в Сети, но сайт оказался фейковым. В результате деньги с карты фотографа сразу списались, а вот код подтверждения так и не пришел.
«Пошел гуглить, вижу пост 2-х дневной давности об этом мошенничестве. Это был поддельный сайт "Леруа", который "Гугл" выдал мне в первых строках», — рассказал поклонникам фотограф в своем сториз.
При этом он заявил, что обратился в банк, где ему ответили, что это действительно был развод, однако вернуть деньги они не могут, что удивило Исхакова.
«Говорят, видимо, это был фишинг, понимаем, но вернуть платеж не можем», — заявил он.
При этом он заявил, что в последнее время ему не везет. Не так давно у него возникла проблема с покупкой из-за неопределенности с праздничными и рабочими днями — вернуть заказ он не смог. А когда обратился к юристам за помощью, они развели его еще раз, попросив при этом прорекламировать их в своем блоге.
Фото: Instagram