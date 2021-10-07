Анастасия Волочкова раскрыла подробности романа с новым возлюбленным

Она добавила, что не хочет афишировать свое счастье.

«Я предлагаю всем жить своей жизнью, не залезая в чужую. Не проводить расследования, выискивания информацию, кто этот мужчина, где и кем работает, и остальное. Я сама вам скажу. Владимир не женат. Он необыкновенный человек. Молодой, красивый, статный, высокий, сексуальный, добрый, заботливый, внимательный, умный, с чувством юмора, благородный, духовно мне близкий и просто фантастический. И вообще, инициалы АВ — это Анастасия и Владимир. Нам очень хорошо вместе. Порадуйтесь за нас, пожалуйста, если сможете, вместо того чтобы завидовать, злорадствовать, обсуждать и осуждать».

Стоит отметить, что Волочкова, хотя и рассказывает о своих мужчинах, старается не показывать их лица. Например, публикуя совместные снимки со своим предыдущим возлюбленным, Олегом, она скрывала его лицо картинками.