Анастасия Волочкова раскрыла подробности романа с новым возлюбленным
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @volochkova_art
Анастасия Волочкова раскрыла личность своего нового возлюбленного и подробности их отношений. Оказалось, что пара уже живет вместе.
«Дорогие мои, я понимаю, что все, что связано с моей персоной, становится сенсацией. В данной ситуации в моей личной жизни ничего особенного не произошло. Мы встретились с замечательным мужчиной — 38-летним Владимиром. С первого взгляда возникла взаимная симпатия. И у нас начались романтические отношения. Это же такая радость! Мы живем вместе, но не афишируем наши отношения, не выставляем их напоказ. В то же время нам нечего скрывать. Мы очень красивая пара», — написала Волочкова в своем блоге, опубликовав романтичное видео с Владимиром.
Она добавила, что не хочет афишировать свое счастье.
«Я предлагаю всем жить своей жизнью, не залезая в чужую. Не проводить расследования, выискивания информацию, кто этот мужчина, где и кем работает, и остальное. Я сама вам скажу. Владимир не женат. Он необыкновенный человек. Молодой, красивый, статный, высокий, сексуальный, добрый, заботливый, внимательный, умный, с чувством юмора, благородный, духовно мне близкий и просто фантастический. И вообще, инициалы АВ — это Анастасия и Владимир. Нам очень хорошо вместе. Порадуйтесь за нас, пожалуйста, если сможете, вместо того чтобы завидовать, злорадствовать, обсуждать и осуждать».
Стоит отметить, что Волочкова, хотя и рассказывает о своих мужчинах, старается не показывать их лица. Например, публикуя совместные снимки со своим предыдущим возлюбленным, Олегом, она скрывала его лицо картинками.