Пошла по рукам: Волочкова заинтриговала поклонников фото с новым мужчиной

Скорее всего, лицо нового бойфренда Волочковой поклонники увидят не скоро. Как правило, балерина не публикует лиц своих возлюбленных, а только интригует, показывая их части тела.

Ранее Анастасия Волочкова признавалась, что хочет видеть рядом с собой сильного и благородного мужчину, который будет уважать и поддерживать ее творчество.

Предстоят перемены и в жизни 16-летней дочери Анастасии. Совсем скоро Ариадна станет старшей сестрой — в новых семейных отношениях ее отца Игоря Вдовина намечается пополнение. Супруги ждут мальчика.