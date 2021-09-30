Пошла по рукам: Волочкова заинтриговала поклонников фото с новым мужчиной
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @volochkova_art
С предыдущим возлюбленным Олегом, которого балерина тщательно скрывала от посторонних глаз, она была в отношениях 10 месяцев, но большая разница в достатке побудила их остаться друзьями. Но звезда балета больше не переживает о расставании, она растворилась в руках нового мужчины: «Свято место пусто не бывает», — подписала Волочкова снимок, на котором она изображена сидящей на руках у «мистера X».
Скорее всего, лицо нового бойфренда Волочковой поклонники увидят не скоро. Как правило, балерина не публикует лиц своих возлюбленных, а только интригует, показывая их части тела.
Ранее Анастасия Волочкова признавалась, что хочет видеть рядом с собой сильного и благородного мужчину, который будет уважать и поддерживать ее творчество.
Предстоят перемены и в жизни 16-летней дочери Анастасии. Совсем скоро Ариадна станет старшей сестрой — в новых семейных отношениях ее отца Игоря Вдовина намечается пополнение. Супруги ждут мальчика.