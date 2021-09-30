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Пошла по рукам: Волочкова заинтриговала поклонников фото с новым мужчиной

Совсем недавно знаменитая балерина делилась, что разошлась с бывшим молодым человеком на доброй ноте, а сегодня — показала подписчикам фото с новым избранником. Правда, лица мужчины артистка решила не раскрывать, но обозначила, что сегодня ее сердце не свободно.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Волочкова показала руки нового избранника

Фото: Личный Instagram @volochkova_art

С предыдущим возлюбленным Олегом, которого балерина тщательно скрывала от посторонних глаз, она была в отношениях 10 месяцев, но большая разница в достатке побудила их остаться друзьями. Но звезда балета больше не переживает о расставании, она растворилась в руках нового мужчины: «Свято место пусто не бывает», — подписала Волочкова снимок, на котором она изображена сидящей на руках у «мистера X».

Скорее всего, лицо нового бойфренда Волочковой поклонники увидят не скоро. Как правило, балерина не публикует лиц своих возлюбленных, а только интригует, показывая их части тела.

Ранее Анастасия Волочкова признавалась, что хочет видеть рядом с собой сильного и благородного мужчину, который будет уважать и поддерживать ее творчество.

Предстоят перемены и в жизни 16-летней дочери Анастасии. Совсем скоро Ариадна станет старшей сестрой — в новых семейных отношениях ее отца Игоря Вдовина намечается пополнение. Супруги ждут мальчика.