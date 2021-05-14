Анастасия Волочкова рассекретила своего бойфренда и дала с ним интервью

Олег добавил, что самый главный вопрос, который, вероятно, интересует людей, «Как он уживается с таким "вулканом?"». Мужчина признал, что Анастасия, действительно, очень эмоциональный человек, которого он может усмирить и успокоить. А еще он поет ей колыбельные.

«Мы столько ругались, расставались и соединялись. Я — человек сложный», — отметила танцовщица. Она добавила, что отношения никак не «завязаны на финансах», так как она не меркантильная. «Я далеко не олигарх», — добавил Олег. «Ну и что. Прекрасный человек. Всего же хватает, всего достаточно, правда ведь?», — обратилась Волочкова к Олегу, фамилию которого так и не назвала.

При этом Олегу не нравится творчество Волочковой, и он не любит балет. В конце бывшая прима Большого театра призналась, что они встречаются так долго, что могли бы уже родить ребенка. «Я считаю, что исполнила свою самую главную роль — материнство. Но если бы у нас был ребенок, это был бы самый красивый человек на земле», — резюмировала она.