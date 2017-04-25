Чаще всего имя Анастасии Волочковой мелькает в заголовках СМИ из-за эпатажных нарядов, странных выходок и откровенных фото. Однако на сей раз балерина привлекла внимание общественности добрым поступком. Оказывается, год назад Волочкова случайно встретила молодую пару из Таджикистана, которая на тот момент попала в тяжелую ситуацию. Как пишет портал «Летидор», Лолита и Рустам приехали в столицу в поисках лучшей жизни, но столкнулись с денежными проблемами: они не могли снять жилье, купить еду и к тому же, девушка забеременела. Анастасия, недолго думая, пригласила их к себе, выделив для проживания две комнаты в гостевом домике, рядом с поместьем самой артистки на Новогой Риге.

Как цитирует «Собеседник» источник, близкий к семье Волочковой: «Все, кто близко общается с Анастасией, знают, что она – человек очень добрый и великодушный. Она не может пройти мимо любой беды: все время всем и во всем помогает. Но такого – что она сможет приютить у себя таджиков, не предполагал никто. А ей их просто стало жалко: девушка беременная, без крыши над головой и каких-либо средств к существованию. Другой бы прошел мимо, но только не Анастасия. Она сказала: помогу, чем смогу. Так и сделала».

По словам того же источника, балерина старалась всячески поддерживать Лолиту во время беременности и помогла ей с родами, определив девушку в хорошую клинику. После выписки новоиспеченной мамы, Анастасия привезла их с малышом к себе и до сих пор продолжает помогать паре. К слову, недавно Волочкова дала откровенное интервью, в котором рассказала о том, что ее бывший гражданский муж и отец ее дочери Ариши Игорь Вдовин одолжил у нее три миллиона долларов. В течение семи лет мужчина небольшими частями отдавал долг, а после и вовсе прекратил это делать из-за чего Анастасия оказалась в трудном положении.

«Мне тяжело растить Аришу одной, потому что она очень скромный человек, она заказывает по Интернету какую-то дешевку, говорит: мам, это недорого, можно я это закажу, это 400 рублей… эти все моменты... она с детства ходила в магазин, говорила "Мама, папа же должен тебе денег, я знаю что у нас их нет". Вы знаете, я считаю, что и я, и моя дочь имеем право на достойную жизнь», — призналась Волочкова.

Сейчас, благодаря усердному труду, балерина добилась финансовой независимости, однако ей до сих пор обидно за низкий поступок Игоря.

Фото: instagram, global look press