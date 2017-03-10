Всем известно, что Анастасия Волочкова — ярая поклонница бань. Путешествуя по всей России, она в каждом городе находит, где бы попариться. В Москве у балерины есть собственная парная, которая находится на территории ее участка. Сегодня стало известно, что артистка много раз рисковала жизнью, находясь в ней.
Делая ремонт, мастера заметили, что в постройке были нарушены основные принципы безопасности. «Когда рабочие стали вскрывать полоки, то я была в шоке. Оказалось, что пол истлел. Предыдущие строители напортачили — вместо деревянных крепежей установили железные. При высокой температуре они все время нагревались, в любой момент мог начаться пожар! Я столько раз рисковала жизнью», — рассказала женщина «СтарХиту».
Настя часто расслабляется в парной, закаляется и рекомендует своим поклонникам вести такой же образ жизни. Она считает, что именно в бане заключается секрет ее крепкого здоровья.
Теперь, после работы профессионалов, ей нечего бояться. Здоровью и жизни Анастасии, ее дочке, помощнице по дому и котику, которые живут в особняке, ничего не угрожает.
Фото: instagram.com