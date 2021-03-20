Анастасия Волочкова помирилась с матерью после длительной ссоры: «Она пыталась зомбировать Аришу»

«Что же сделала мама? Все это происходило на глазах Ариши, стоящей на балконе второго этажа. И мама уговорила ее поехать с ней — пытаясь показать мне свою власть. Она же знает, что я не могу травмировать дочку, лишив ее бабушки. Это была ее манипуляция моей дочкой, то, что никогда ни при каких обстоятельствах делать нельзя, более того, она попыталась использовать ее как своего защитника… А учебный год только начался, и Ариша пропустила десять дней новой школы. Вот чем закончился наш откровенный разговор.

Мама никак не успокоится: с тех пор, как она поняла, что не может управлять мною, стала пытаться зомбировать Аришу. Она ей как-то так ловко преподносит любую информацию, что получается, будто Ариша не нужна ни маме, ни папе, а нужна только бабушке. При этом бабушка запросто может позвонить ей в три часа ночи, хотя знает, что ребенку вставать в 6 часов утра. Я не понимаю — что это? Желание показать свою власть? Она же понимает, что Ариша не выспится, что это вредно для здоровья. Но упорно продолжает, словно желает мне показать: «А я буду Аришей руководить, и она будет делать то, что я скажу».

Наблюдать все это мне очень больно. В отличие от моей мамы своей дочери я даю свободу в принятии решений, поступках, и я знаю, что со временем моя дочь перестанет быть заложницей конфликтов в семье и разберется, кто есть кто и что ей ближе по духу.

Честно говоря, мне очень тяжело. Я между двух огней: с одной стороны — мама, которая считает, что она мною недолюблена, а с другой — дочь, ревнующая, что я уделяю внимание кому-то другому. Я не знаю, как выношу эту двойную патологическую ревность. Она мне очень неприятна, потому что я же понимаю — виной всему эгоизм. И если с маминым эгоизмом уже ничего не поделать, то Аришу все-таки воспитывала я сама, и ее приступы легкого эгоизма — это мои ошибки в воспитании», — добавила звезда.

Однако, сейчас в семье Волочковой наконец наступило понимание. «Все у нас замечательно с мамой и Аришей, - поделилась с kp.ru Анастасия Волочкова. - Все поняли, что происходит вокруг. С мамой прекрасно общаемся, и Ариша поняла, что мама у неё одна и на меня она может всегда расчитывать», — поведала балерина в интервью изданию «Комсомольская правда».