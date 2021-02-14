Волочкова решила сделать из своей домработницы блогера

Ранее 44-летняя Анастасия Волочкова, известная своим эксцентричным поведением, показала подписчикам странное фото. Экс-балерина в машине надела на голову черную авоську и запечатлела себя в таком виде, не забыв выставить на первый план внушительный бюст.

Но на этом она не оставила эксперименты в салоне авто. Вскоре на ее странице появилось фото, где она позирует раздетой во время езды. Волочкова сняла с себя не только обувь, но и парик, который виден на кадре. Комментарии к ее публикациям почти всегда закрыты. В те редкие случаи, когда танцовщица допускает подписчиков в комментарии, там начинается настоящая война. Артистку обвиняют во всех смертных грехах и смеются над ее образом жизни.

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