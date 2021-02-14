Волочкова решила сделать из своей домработницы блогера
Фото: instagram.com/volochkova_art
Звезда уточнила, что Лола работает у нее в течение пяти лет. Мать троих детей «следит за порядком в доме, готовит вкусную и легкую еду». Однажды Волочкова заметила, что женщина похудела на несколько десятков килограммов. Она посоветовала ей делиться советами с окружающими. Теперь она начала вести свой блог.
Недавно Лола спасла волосы балерины. Пока Волочкова ломала голову, какую прическу сделать, она предложила знаменитости зачесать волосы наперед, немного прикрыв локонами лоб. Так, без помощи специалистов из салонов красоты Волочковой удалось достичь эффекта объемных и здоровых волос. Девушка уже несколько лет работает у звезды и стала для нее настоящей подругой. Поклонникам, кстати, новая прическа понравилась. Они отметили, что с такой домработницей можно сэкономить на стилистах.
Ранее 44-летняя Анастасия Волочкова, известная своим эксцентричным поведением, показала подписчикам странное фото. Экс-балерина в машине надела на голову черную авоську и запечатлела себя в таком виде, не забыв выставить на первый план внушительный бюст.
Но на этом она не оставила эксперименты в салоне авто. Вскоре на ее странице появилось фото, где она позирует раздетой во время езды. Волочкова сняла с себя не только обувь, но и парик, который виден на кадре. Комментарии к ее публикациям почти всегда закрыты. В те редкие случаи, когда танцовщица допускает подписчиков в комментарии, там начинается настоящая война. Артистку обвиняют во всех смертных грехах и смеются над ее образом жизни.
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Фото: Instagram/@volochkova_art
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