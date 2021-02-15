15-летняя дочь Волочковой впервые запела на сцене

В своем Instagram дочь Волочковой опубликовала милое видео, на котором показала свое новое увлечение — эстрадное пение. Короткий ролик запечатлел ее с микрофоном в руке, юная звезда красуется на сцене балетного зала в длинной юбке с леопардовой расцветкой, красном берете и слегка спадающей на одно плечо блузе.

Идеальным дополнением к нежному женственному образу стал ее голос: девушка пропела несколько строк пародии на знаменитую «Богемскую рапсодию» Фредди Меркьюри.

Во время репетиции звездная мама сидит на краю сцены, поддерживая дочку, а после бросается к ней для объятий. По всей видимости, Волочкова невероятно гордится талантом и решимостью Ариадны стать настоящей артисткой.