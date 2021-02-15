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15-летняя дочь Волочковой впервые запела на сцене

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Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной

Фото: Instagram

15-летняя Ариадна раньше увлекалась танцами, а теперь готовится покорять эстраду. Девушка впечатлила подписчиков своим вокалом, исполнив пародию на песню Фредди Меркьюри.

В своем Instagram дочь Волочковой опубликовала милое видео, на котором показала свое новое увлечение — эстрадное пение. Короткий ролик запечатлел ее с микрофоном в руке, юная звезда красуется на сцене балетного зала в длинной юбке с леопардовой расцветкой, красном берете и слегка спадающей на одно плечо блузе.

Идеальным дополнением к нежному женственному образу стал ее голос: девушка пропела несколько строк пародии на знаменитую «Богемскую рапсодию» Фредди Меркьюри.

Во время репетиции звездная мама сидит на краю сцены, поддерживая дочку, а после бросается к ней для объятий. По всей видимости, Волочкова невероятно гордится талантом и решимостью Ариадны стать настоящей артисткой.

«Текст неправильный. Что уж вспомнила! Не судите строго!» — подписала это трогательное видео девушка. В Stories она подробнее рассказала о своей репетиции и поделилась радостной новостью. Скоро юная звезда дебютирует в качестве певицы в шоу Волочковой «Балерина в зазеркалье цирка».

Сама прима шоу рассказала в личном блоге о том, как они вместе с талантливой дочкой провела 14 февраля. Балерина полностью поддерживает любые начинания девушки и с нетерпением ждет ее первый выход на большую сцену в роли певицы.

Поклонники оценили ее старания и поддержали Ариадну в комментариях.

«Интересный образ, отлично одеваешься! Не стесняйся - голос милый!», «Ариша, такая взрослая уже. Помню тебя трехдневной крохой», «Какие вы классные, девчонки», «Даже приятно, девочка без тату, совершенно женственная» — пишут пользователи Instagram.

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Фото: Instagram