Наталья Штурм объяснила, зачем показывает миру свои эротические снимки

С тех пор, как популярная в 90-е годы певица Наталья Штурм впервые обнажила свою грудь в Instagram, ее полураздетые снимки не сходят со страниц СМИ. Женщина то и дело подогревает интерес к собственной персоне, позируя во все более и более откровенных позах. Оказалось, что у звезды есть весьма благородная причина демонстрировать миру свое тело.

«Я не буду пересаживаться как "мальчик на ослике" в угоду толпе. Буду и дальше показывать то, что считаю красивым, креативным и художественным, благо, тело у меня тренированное, в отличие от ваших дряблых языков. А журналистам спасибо, что уловили суть — я действительно занимаюсь фитнесом уже 20 лет и, как любой человек, которому есть, чем похвастать, делюсь своими достижениями со зрителями. Цель — чтобы как можно больше людей были стройными, здоровыми и позитивными», — ответила артистка критикам.

Сегодня Штурм подтвердила свои слова, опубликовав несколько упражнений, которые помогают ей оставаться стройной.