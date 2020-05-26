Анастасия Трегубова в прозрачном платье похвасталась новыми кулинарными навыками

«Ну что, наверняка многие превратились в шефов на своей кухне? Делитесь вкусными рецептами или что у кого лучше получается. Я лично открыла для себя рисовую лапшу! Балую своих частенько рисовой лапшой с морепродуктами с овощами в соевом соусе! Восторг», — написала она.