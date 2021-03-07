Анастасия Решетова призналась в проблемах со здоровьем: «Каждый день засыпала под снотворным»

Анастасия Решетова молчать не стала. Молодая мама подробно рассказала, с чем связан такой образ жизни: «Многие задавались вопросом «а от чего же она так сильно устала, что снова полетела отдыхать?!». К сожалению или к счастью, в своём аккаунте я не транслирую абсолютно все, чем я занимаюсь. Последние полтора месяца были максимально напряжёнными. У меня от количества задач и нервного перевозбуждения просто кипела голова и сорвался сон. Для меня сон — это основной постулат здоровой и счастливой жизни. Практически каждый день я засыпала под снотворными. При этом от искусственного света и большого количества времени, проводимого перед экраном телефона глаза стали красными и без капель я просто не выходила из дома. Наконец, самый ответственный период закончился и нашла неделю для того, чтобы переключиться, провести время с пользой для своего здоровья, сбежать от суеты», — ответила подписчикам инстазвезда.

К слову, совсем недавно мы писали, сколько стоят фотосессии звезд в Дубае. Спойлер: организаторы съемок получают кругленькие гонорары.