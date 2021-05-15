Анастасия Решетова — о своем сыне от Тимати: «Многие не хотели, чтобы я родила этого ребенка»

Однако молодая семья не смогла долго просуществовать. Пара рассталась через 9 месяцев после рождения сына, после 6 лет отношений. Как призналась Анастасия, произошло это из-за боли и предательств.

Столкнулась Анастасия и с послеродовой депрессией. «Я думала, что все это - байки и сказки. Но в итоге сама столкнулась с ней. Ты находишься в новом теле, с ребенком на руках. Ты подарила новую жизнь, у тебя перестраиваются гормоны. Жизнь колоссально меняется, естественно ты нуждаешься в заботе, чтобы тебя обнимали, целовали, говорили часто, какая ты прекрасная, как тебя любят... мне, конечно, этого не хватало», - вспоминает она.

Модель не стала вдаваться в подробности, почему ей не хватало любви и ласки - из-за уже возникших проблем в отношениях, или особенностей характера Тимати. «Для меня он был ментором, он меня закалял, воспитывал», - отзывается о «бывшем» она.

Однако, несмотря на не самый позитивный опыт, молодая женщина планирует стать мамой еще и еще: «Роды - это великое таинство, это то, что я хотела бы испытать еще раз, и может быть не один. Ты не только рожаешь в этот момент, ты сама перерождаешься».

Для Анастасии Решетовой Ратмир стал первенцем. У Тимати также есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой - ее рэпер также оставил после рождения ребенка.