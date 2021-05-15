Анастасия Решетова — о своем сыне от Тимати: «Многие не хотели, чтобы я родила этого ребенка»
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Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
16 октября 2019 года избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова родила ему сына. В посвященном своей жизни фильме, который вышел на ее канале в YouTube, модель призналась: многие не хотели, чтобы малыш появился на свет.
«Было больно. У меня роды длились дольше, чем у других, это восемнадцать часов от того, как отошли воды. Вообще сама беременность была тоже достаточно тяжелой - это тошнота каждое утро и иногда вечер. Шесть месяцев из девяти меня тошнило. И была угроза... я думаю, что это еще и из-за того, что многие не хотели, чтобы я родила этого ребенка», - сообщила мама полуторагодовалого Ратмира.
Беременность оставила отпечатки на теле модели, однако с ними она смирилась, считая их неотъемлемой частью процесса и напоминанием о счастливых днях ожидания.
«Мы с Тимуром одинаково хотели ребенка, и мы планировали его. Хотя его появление стало неожиданностью... потому что мы планировали его, но долго не получалось. Часто обращалась к небесам и молила о том, чтобы в скором времени это чудо случилось со мной. Я всегда хотела быть мамой», - призналась Анастасия. - «Я была уверена, что все будет хорошо. Я всю жизнь мечтала о здоровой крепкой счастливой семье - жить с одним человеком и иметь ребенка только от одного человека».
Однако молодая семья не смогла долго просуществовать. Пара рассталась через 9 месяцев после рождения сына, после 6 лет отношений. Как призналась Анастасия, произошло это из-за боли и предательств.
Столкнулась Анастасия и с послеродовой депрессией. «Я думала, что все это - байки и сказки. Но в итоге сама столкнулась с ней. Ты находишься в новом теле, с ребенком на руках. Ты подарила новую жизнь, у тебя перестраиваются гормоны. Жизнь колоссально меняется, естественно ты нуждаешься в заботе, чтобы тебя обнимали, целовали, говорили часто, какая ты прекрасная, как тебя любят... мне, конечно, этого не хватало», - вспоминает она.
Модель не стала вдаваться в подробности, почему ей не хватало любви и ласки - из-за уже возникших проблем в отношениях, или особенностей характера Тимати. «Для меня он был ментором, он меня закалял, воспитывал», - отзывается о «бывшем» она.
Однако, несмотря на не самый позитивный опыт, молодая женщина планирует стать мамой еще и еще: «Роды - это великое таинство, это то, что я хотела бы испытать еще раз, и может быть не один. Ты не только рожаешь в этот момент, ты сама перерождаешься».
Для Анастасии Решетовой Ратмир стал первенцем. У Тимати также есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой - ее рэпер также оставил после рождения ребенка.
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram