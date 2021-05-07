Анастасия Макеева в третий раз стала жертвой воров

Дачу поставили под охрану Росгвардии, а звезда теперь лично знакома со всем руководством полиции Серпухова. «Кстати, эти люди оказались очень дружелюбными и ответственными», - отозвалась о сотрудниках правоохранительных органов Анастасия. Подписчики обвинили в случившемся саму звезду. По их словам, скорее всего, злоумышленники отследили ее через Instagram. Фанаты добавили, что Макеева слишком много выкладывала фотографий и видео с дачи.

В последнее время Макеева часто становится героиней статей в связи с новым романом. Жених Анастасии, строитель Роман Мальков, ради звезды развелся со своей супругой Светланой. Сейчас Светлана остается в Словении, требуя от бывшего мужа, уехавшего с концами в Россию, алименты. Женщина зарабатывает сама, однако считает, что мужчина должен заботиться об их общих четверых детях. Старший сын сейчас живет в России, с семьей отца, трое находятся с мамой.

Судебное заседание, в результате которого Светлана и Роман были официально разведены, состоялось 12 апреля без присутствия «сильной половины» этой пары. Предложение руки и сердца своей новой невесте мужчина сделал еще в марте, встав перед ней на колено в театре, на глазах у многочисленной публики. Сама Анастасия уверена, что она мужчину из семьи не уводила, ведь он сообщил ей, что долгое время не жил с женой, и у него есть также доказательства уплаты алиментов.