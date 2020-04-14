Анастасия Макеева удивила поклонников роковым образом с ярким макияжем и крупными украшениями

Анастасия Макеева, как и миллионы россиян, вынуждена находится в изоляции из-за коронавируса. Она не скрывает, что затворничество дома и отсутствие работы дается ей нелегко. Она призналась, что прошла уже несколько стадий принятия ситуации.

«Время остановилось. Мысли стучат в висок. Мы будто разом все постарели и лишились возможности двигаться. Клаустрофобия для человека XXI века, что привык не ощущать границ, а нынче в маленьких коробочках. Кто сколько сидит? Что вы чувствуете и какая стадия самоощущения у вас? Протест-паника-апатия-смирение-созерцание.

Я чувствую середину пути, и апатия накрывает, когда потеряла счет дням, но пенье птиц и голубое небо предвещает смирение, а после блаженство созерцания», — поделилась эмоциями актриса и показала красивое ранее неопубликованное фото из недавней фотосессии.