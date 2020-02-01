«Я весила 48 кг»: поклонники не узнали Анастасию Макееву на архивных фотографиях
Анастасия Макеева показала кадры из съемки для глянцевого журнала.
«Ну что, узнаете Настеныша? 2013 год я после проекта "Чикаго" отыграв сезон по 37 спектаклей в месяц в одном составе весила 48 кг и кто мне еще из особо ворчавших расскажет о тяжелой работе? Я про это знаю все!!!! После завершения проекта поехала по приглашению lnStyle на Сейшелы на съемку и она была чумовая и взорвала голову всем в офисе в Нью-Йорке», — рассказала она.
«Божечки, какое чудо!! Невероятная!!! Ослепительная», «Вау! Настя, неужели это ты! Совсем другая», «Ужас какой! Где грудь, где попа? Нам сейчас больше нравится)))», — обсуждают подписчики.
Какой Анастасия нравится больше вам?
Фото и видео: instagram
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