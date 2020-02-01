«Я весила 48 кг»: поклонники не узнали Анастасию Макееву на архивных фотографиях

«Божечки, какое чудо!! Невероятная!!! Ослепительная», «Вау! Настя, неужели это ты! Совсем другая», «Ужас какой! Где грудь, где попа? Нам сейчас больше нравится)))», — обсуждают подписчики.

Какой Анастасия нравится больше вам?