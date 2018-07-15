Анастасия Костенко станцевала тверк после родов и ответила на обвинения во лжи

Незадолго до этого она опубликовала фото с шариками и коляской, которая оказалась не той, которую супруга футболиста рекламировала во время беременности. Не секрет, что многие популярные личности стараются заработать на значимых событиях, таких как свадьба или роды, или хотя бы минимально потратиться: заключают рекламные контракты с клиниками, разыгрывают предметы обихода, приглашают те или иные издания эксклюзивно освещать событие. Поэтому подписчики набросились на Настю с критикой и обвинениями во лжи, после ей пришлось публично оправдываться.