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Вот это гены! Дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко похожа на отца

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анастасии Костенко

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Дмитрий Тарасов рассказал о новорожденной дочери.

Вчера 31-летний Дмитрий Тарасов и 24-летняя Анастасия Костенко стали родителями. Девочка появилась на свет здоровой, весом в 2940 граммов и ростом в 50 сантиметров. Сегодня молодой отец рассказал о малышке.

«Все прошло отлично. Мы приехали в роддом часов в 11, и ровно в 19:30 моя жена родила. Дочка родилась здоровенькая, красивая, похожа на меня», — сообщил мужчина изданию Super.

Спасибо тебе за все @kostenko.94 ❤️

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Сам Дмитрий, в свою очередь, очень похож на свою маму. Видимо, эти сильные гены передались и его второй наследнице.

Имя для девочки пара до сих пор не выбрала: «Над именем пока думаем, окончательного варианта нет», — сообщил Тарасов.

Футболист также прокомментировал слухи по поводу плачевного положения: «По факту я сейчас действительно безработный. Футбол, вся спортивная жизнь — это все долгие переговоры. Руководство хочет одно, я хочу другое, но, думаю, скоро мы найдем общий язык и я вот-вот улечу на сборы. Тем более сейчас такое событие — два дня я точно буду в Москве. Это такая информация, я не буду говорить, это все в облаках где-то. Но я сейчас веду переговоры непосредственно с "Локомотивом". С продлением контракта».

Ранее инсайдеры сообщали, что спортсмен не согласен с решением руководства о понижении его гонорара вдвое.

Фото: instagram

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