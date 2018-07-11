Вот это гены! Дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко похожа на отца

Вчера 31-летний Дмитрий Тарасов и 24-летняя Анастасия Костенко стали родителями. Девочка появилась на свет здоровой, весом в 2940 граммов и ростом в 50 сантиметров. Сегодня молодой отец рассказал о малышке.
«Все прошло отлично. Мы приехали в роддом часов в 11, и ровно в 19:30 моя жена родила. Дочка родилась здоровенькая, красивая, похожа на меня», — сообщил мужчина изданию Super.
Сам Дмитрий, в свою очередь, очень похож на свою маму. Видимо, эти сильные гены передались и его второй наследнице.
Имя для девочки пара до сих пор не выбрала: «Над именем пока думаем, окончательного варианта нет», — сообщил Тарасов.
Футболист также прокомментировал слухи по поводу плачевного положения: «По факту я сейчас действительно безработный. Футбол, вся спортивная жизнь — это все долгие переговоры. Руководство хочет одно, я хочу другое, но, думаю, скоро мы найдем общий язык и я вот-вот улечу на сборы. Тем более сейчас такое событие — два дня я точно буду в Москве. Это такая информация, я не буду говорить, это все в облаках где-то. Но я сейчас веду переговоры непосредственно с "Локомотивом". С продлением контракта».
Ранее инсайдеры сообщали, что спортсмен не согласен с решением руководства о понижении его гонорара вдвое.
Фото: instagram