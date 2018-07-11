Вот это гены! Дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко похожа на отца

Имя для девочки пара до сих пор не выбрала: «Над именем пока думаем, окончательного варианта нет», — сообщил Тарасов.

Футболист также прокомментировал слухи по поводу плачевного положения: «По факту я сейчас действительно безработный. Футбол, вся спортивная жизнь — это все долгие переговоры. Руководство хочет одно, я хочу другое, но, думаю, скоро мы найдем общий язык и я вот-вот улечу на сборы. Тем более сейчас такое событие — два дня я точно буду в Москве. Это такая информация, я не буду говорить, это все в облаках где-то. Но я сейчас веду переговоры непосредственно с "Локомотивом". С продлением контракта».

Ранее инсайдеры сообщали, что спортсмен не согласен с решением руководства о понижении его гонорара вдвое.