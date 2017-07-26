23-летняя Анастасия Костенко оправдает надежды Дмитрия Тарасова

Популярная телеведущая, писательница, владелица собственного бренда одежды, а теперь еще певица и модель Ольга Бузова — пример современной успешной женщины. В ее руках спорится любое дело, но с мужчинами Оле пока не везет. Бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов, оставил ее ради модели Анастасии Костенко. Судя по ее признаниям, девушка полностью оправдывает его надежды.

«Для меня любовь является смыслом моей жизни. Я воспитана в любви и никогда не чувствовала недостатка в этом чувстве. Как и большинство девушек, я хочу свадьбу. Неважно, скромная или шикарная. Главное, чтобы друзья и родственники были в день этого события рядом», — призналась она журналу Woman’s Day.

Нацеленная на создание семьи 23-летняя модель иногда снимается для творческих проектов, но карьера и слава ее не прельщают. На вопрос «Карьера или личная жизнь?» она без раздумий отвечает: «Личная жизнь, здесь даже не обсуждается!» Возможно, именно поэтому Дмитрий привел ее жить в дом, который строил для жизни с Ольгой Бузовой, и признался, что теперь он принадлежит ей?