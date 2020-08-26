«Это было мощное потрясение»: Пресняков откровенно рассказал о тяжелом разрыве с Орбакайте

«У меня была мощная социопатия, мания преследования. Но после этого стресса все пропало. Я благодарен этому потрясению — первому расставанию с любимой… Кристиной. Очень мощному. Тогда я не то чтобы жить не хотел, но нарывался на все неприятности. Если я проезжал мимо заправки и видел какие-то разборки, то обязательно останавливал машину и шел туда. Каждый раз говорю: "Боженька, прости меня". Прошу о пощаде за то время, потому что неправильное было время, но тем не менее у меня ушли все страхи», — рассказал певец в Youtube-шоу «Зангалис & К».

Отметим, что Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте начали встречаться еще в юности. В мае 1991 года у пары родился сын Никита. Отношения сохранить не удалось из-за увлечения артиста вчеринками, алкогольными напитками и другими девушками.

Сейчас Пресняков счастлив в браке с участницей «Фабрики звезд» Натальей Подольской, на которой женился в 2010 году. Супруги растят пятилетнего сына Артема и готовятся к рождению второго общего ребенка.