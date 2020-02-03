«Перепела маму»: 11-летняя дочь Алсу исполнила хит «Зимний сон» и получила комплименты за талант
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Фото: Instagram
Дочери Алсу записали видеосюрприз для своей знаменитой матери. 13-летняя Сафина и 11-летняя Микелла исполнили хит, который много лет назад прославил Алсу. «21 год назад вышла песня "Зимний Сон". Мы с Сафиной решили сделать маме сюрприз», — появилось сообщение на странице Микеллы в Instagram.
«Я одна до конца видео ждала, когда запоет Сафина? А ты, Микелла, умничка, очень красиво», «Круто! Молодцы, девчонки. Шикарный подарок маме!», «Перепела маму», «Девчонки, вы молодцы. С любовью и уважением к маме», «Обе красотки! Обе молодчинки! Гордость родителей!», «Круто! По-особенному! Но у мамы очень нежно звучит», — Сафина и Микелла получили комплименты за свой талант.
Про Микеллу Абрамову заговорили после ее участия в шоу «Голос. Дети». После победы дочери Алсу общественность возмутилась, подозревая, что певица с мужем-бизнесменом повлияли на ход голосования.
Все об этой скандальной истории можно прочитать по ссылке.
Фото и видео: Instagram
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