«Перепела маму»: 11-летняя дочь Алсу исполнила хит «Зимний сон» и получила комплименты за талант

Про Микеллу Абрамову заговорили после ее участия в шоу «Голос. Дети». После победы дочери Алсу общественность возмутилась, подозревая, что певица с мужем-бизнесменом повлияли на ход голосования.

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