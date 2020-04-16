Алсу, Барановская и другие звезды устали от карантина и надели все самое лучшее
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Алсу
Девочки остаются девочками даже в условиях карантина. Снимают шеллак жестокими способами, красят ногти так, что увидев это творчество можно не уснуть, а еще — наряжаются.
«Шла 5я неделя самоизоляции... захотелось сменить спортивные штаны и бледное лицо на смоки айз и красивый пиджак. Как ни странно, даже дома это поднимает настроение», — объяснила Алсу свой «лук».
Юлия Барановская надела вечернее платье, сделала макияж в тон — и отправилась выбрасывать мусор.
С мусорным мешком и на каблуках была замечена Тина Канделаки.
Наталья Подольская готовилась к прямому эфиру, который не состоялся, но, кажется, осталась довольна результатом и ничуть не жалеет потраченного на марафет времени.
Фото и видео: Instagram
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