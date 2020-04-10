«Ситуация начала ухудшаться»: Собянин объявил о новых ограничениях и огорчил владельцев салонов красоты

В пятницу, 10 апреля, Сергей Собянин выступил с обращением к москвичам и гостям столицы.

«Начиная с понедельника, ситуация начала ухудшаться. Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня — уже 1 300. Большая часть пациентов поступает еще до того как был установлен лабораторно диагноз — коронавирус. Но по клинической картине и лучевой диагностике врачи видят, что, с высокой долей вероятности — это именно коронавирус. Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит», — написал он в своем блоге.

В связи с этим мэр Москвы подписал новый указ о введении дополнительных ограничений и предложений.

Будет ограничена или прекращена работа большинства городских организаций на неделю (13 по 19 апреля 2020 года) с возможным продлением. Работать продолжат только жизненно важные для функционирования города структуры (такие как продовольственные магазины, медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ) и предприятия непрерывного цикла — с максимальным переводом сотрудников на дистанционный режим. «Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате все-таки рано», — подчеркнул мэр.

Планируется расширение тестирования граждан на вирус. В Москве и области будут созданы амбулаторные центры по борьбе с коронавирусом — 40 поликлинических зданий, обладающих возможностями компьютерной томографии, перейдут на работу в постоянном режиме для диагностики и лечения больных коронавирусом. Будут переоборудованы дополнительные госпитальные мощности для лечения больных коронавирусом.

Также на следующей неделе будет приостановлена работа каршеринга и поэтапно будет вводиться пропускной режим — для поездок на работу, в других целях, на передвижение внутри районов.

Более подробно меры описаны в блоге мэра Москвы.