Аллу Довлатову предала няня: «Ничего не предвещало такого кидалова»

«Ничего не предвещало такого кидалова. Няня Лена работала в нашей семье 1,5 года. Маша ее недолюбливала. Жаловалась, что она не играет с ней так, как другая Няня — Галя, которая с нами уже 15 лет и вырастила Дашу, Пашу, Сашу и с Машенькой была с рождения.

Я, конечно, вела с Леной разъяснительные беседы, говорила, что находясь с ребёнком, нужно всецело взаимодействовать с ним, а не сидеть в телефоне... И, в результате, этот человек слился. Обидно, что без предупреждения! Оставив свою напарницу, после 16-ти суток смены, в ее день рождения с проблемой один на один. Я, конечно, к проблемам привыкла. Но так хочется, хотя бы дома, укрыться от стресса!

Вспоминаю, что, начиная с лета, Маша мне жаловалась на Лену, говорила, что не хочет, чтобы Лена приезжала... Мне было жалко увольнять человека во время пандемии и я уговаривала Машу быть к Лене не такой категоричной... Мне казалось, что Лена старается, просто она не профессионал в вопросах воспитания детей (Галя Учитель начальных классов с 35 летним стажем).

До Лены я тоже пыталась достучаться, советовала ей дополнительную литературу...а зачем? Теперь понимаю, что народная мудрость права: «Не мечите бисер перед...» Продолжать не хочу! Теперь понимаю, что должна была просто попрощаться с ней и своевременно найти замену. Тогда бы наша любимая Няня Галя не пострадала...не лишилась бы дня рождения в кругу семьи», — рассказала знаменитость.