Похудевшая Алла Довлатова раскрыла свой максимальный вес

В интервью изданию StarHit радиоведущая рассказала, как ей удалось похудеть после новогодних праздников. Спойлер: помогло ей желание «влезть в то самое платье».

«Когда после новогодних праздников ты возвращаешься из отпуска, где немножко поднабрал, и видишь, что «то самое платье» на тебе смотрится уже не так хорошо, ты берешь себя в руки и возвращаешься в форму. Главное — продержаться неделю, после этого срока ты втягиваешься в режим, и все снова становится легко и просто», — откровенно поделилась с журналистами Алла своими наблюдениями.

Кроме того, Довлатова поделилась своими секретами красоты, благодаря которым она уже многие годы поддерживает идеальную форму.

«Я занимаюсь фитнесом 3-4 раза в неделю, в идеале — 5. Также каждое утро в течение получаса я делаю дыхательную гимнастику на голодный желудок по системе Марины Корпан. Для тех, кому интересно, обратитесь к ней — она была моим тренером. Я занимаюсь аквааэробикой полчаса в день. Это силовые упражнение в воде с гантелями и утяжелителями на ногах. Это дает мне такой же результат, как часовая тренировка йоги», — рассказала многодетная мамочка «СтарХиту». И дополнила, что не употребляет сахар, придерживается интервального голодания и регулярно ходит на массаж.

Телеведущая также рассказала о своем максимальном весе. «Когда я была беременна старшей дочерью, мой нормальный вес достигал 52 кило, и я добавила еще 20. Соответственно, во мне было 72 килограмма. В свои 52 я вернулась через 2 месяца», — вспомнила Довлатова. Сейчас, кстати, звезда даже не взвешивается, а ориентируется лишь на состояние организма и объемы.