Алла Пугачева впервые ответила на критику Сергея Соседова в свой адрес

Сергей Соседов славится своими резкими высказываниями в адрес знаменитостей. Так, совсем недавно он раскритиковал пение Аллы Пугачевой. Он назвал ее концерты «жалким зрелищем».

Отметим, что ранее знаменитость ни разу еще не отвечала на высказывания Соседова. Но на днях артистка все же решила высказать свое мнение на этот счет. «Не трогайте Сережу, ему же нужно как-то зарабатывать!», — отреагировала звезда. Исполнительница добавила, что раньше Сергей, наоборот, хвалил ее творчество. «Раньше он зарабатывал на том, что хвалил меня. Теперь он зарабатывает на том, чтобы оскорблять!», — подытожила легендарная певица.

Напомним, что до этого мы писали, что поклонники устроили восхитительный сюрприз для Аллы Пугачевой в день весны. Примадонна любит праздники и следует традициям уже много лет. В первое воскресенье марта обычно звезда отмечает день весны и устраивает торжество. В этом году Алла Пугачева не закатила пир, но получила неожиданный подарок-сюрприз, который организовали ее фанаты.